Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması başvuruları 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek

‘2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları' ‘Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar' ‘Yeni Nesil Fotoğraflar' (Drone Çekimi – Serbest Haber), ‘Yeni Nesil Fotoğraflar' (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber) ve ‘Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü' olmak üzere 5 farklı kategoride ödüle layık fotoğrafları belirleyecek. Yarışmada 4 kategori ve 1 özel ödülde toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışma ‘Hikayeyi Tamamla' kategorisinde ‘Rami Kütüphanesi' temasıyla gerçekleşecek.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri.

SİVRİ: HER SENE FOTOSEVERLERİN YARIŞTIĞI BİR YARIŞMA OLUYOR

Bu sene 4'üncüsünü organize ettiklerini söyleyen Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Mustafa Cambaz şehit bir foto muhabiri. Fotoğraf arşivcisi olarak kendini tanımlıyor. 15 Temmuz günü darbe girişiminde elim bir şekilde şehit düşüyor. Biz de onun adını anmak ve bu memlekete yaptığı şehadeti unutmamak için bir fotoğraf yarışması organize etmiştik. Her sene Türkiye'de fotoseverlerin yarıştığı bir yarışma oluyor. 4 farklı kategoride oluyor. Yeni nesil drone, cep telefonu, kültürel fotoğraflar ve en önemlisi de onun da bir haberci olması sebebiyle haber fotoğraflarının yarıştığı bir yarışma” dedi.

‘TEMMUZ'DA HEDİYELERİNİ TAKDİM EDECEĞİZ'

2024'ün damga vuran fotoğraflarının jüri üyeleriyle belirlendiğini belirten Sivri, “Mustafa Cambaz bir arşivciydi. Türkiye'nin bütün ulu camiilerinin fotoğrafını çekti. Biz de Ayasofya'da bu fotoğraflarını sergilemiştik. Bunun adını yaşatmak bizim için çok kıymetli. Son 3 senedir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla bu fotoğraf yarışmasının kazananlarına törende ödüllerini takdim ediyoruz. Bu senede kazananlara 15 Temmuz Şehitler Haftası'nda hediyelerini takdim edeceğiz” diye konuştu.





Her sene farklı temada düzenlendiğini aktaran Sivri, “Bu seneki temamız Rami Kütüphanesi. Kategorinin adı ‘Hikayeyi Tamamla'. Bazı hikayeler vardır, yarım kalmıştır. Mesela Mustafa Cambaz Ayasofya'nın fotoğrafını çekerken o zamanlar müzeydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hikayeyi tamamladı ve camiye döndürdü. Rami Kışlası da atıl bir vaziyetteydi, verimli bir şekilde kullanılmıyordu. Cumhurbaşkanımız bunu gerçekten de memleket faydasına çok güzel bir tesise dönüştürdü. Bir ilim irfan yuvası haline getirdi. Biz de bu açıdan bu seneki temamızı Rami Kütüphanesi olarak seçtik. Yarışma boyunca Rami Kütüphanesi onlara açık olacak ve çektikleri en güzel kareleri bu yarışma kategorisinde sergileyecekler” ifadelerini kullandı.





‘1 MİLYON LİRAYI BULAN ÖDÜLLERİ KENDİNE TAKDİM EDECEĞİZ'

Sivri, “Bizim bir web sitemiz var. Aslında hepsi orada yer alıyor. Meslek arkadaşı Sedat Özkömeç, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Fırat Yurdakul gibi isimler var. Bunlar jüri üyelerimiz. Web sitesine girerek detaylı bilgi alabilirler. Fotoğraflarını oraya yükleyebilirler ve bu süreci oradan takip edebilirler. 31 Mayıs'a kadar bu fotoğrafları alıyor olacağız. 31 Mayıs'tan sonra ön elemeyle jüri üyemizin karşısına bu fotoğrafların tamamını kategoriler bazında çıkartacağız. Jüri üyelerimiz tutanaklarıyla kayda alacaklar. Sergilemeye değer diye bir kategorimiz var. Yani ilk başta kazananları ve sergilemeye değer olanları tören alanında sergileyeceğiz. Burada kazananları duyurup kendisine ciddi bir miktarda toplam 1 milyon lirayı bulan ödülleri kendine takdim edeceğiz” dedi.





Sivri son olarak şunları söyledi:

“Her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüsü var. Bir de özel kategori olmak üzere 13 tane farklı ödülümüz var. Haber fotoğrafı olabilir, iyi bir drone kullanıyorsanız, cep telefonunda çektiğim fotoğraflara güveniyorum diyorsanız, hiçbir sınırı yok, herkes bu yarışmaya katılabilir. Ayrıca bizim için çok anlamlı, mesai arkadaşımızdı. Masası orada durmaya hala devam ediyor. Biliyorsunuz bir metrobüs durağına da onun adı verilmişti. Fotoğraf tutkunluğı artık herkesi sarmış durumda. Telefonlarımızı kullanmamızın bir amacı da neredeyse fotoğraf çekmek. Yeni nesil kategoriyi ilk defa oluşturan biziz diyebilirim.”

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik.

ÇELİK: RAMİ KÜTÜPHANESİ OLARAK 2 YILDIR HİZMET VERMEKTE

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik de “Ben Rami'nin halleri olarak Rami tarihini anlatıyorum. Öncelikle Rami'nin bir çiftlik hali var. Osmanlı padişahlarından 2'nci Mustafa tarafından buradaki arazi Rami Mehmet Paşa'ya çiftlik olarak ihsanda bulunulmuş. Uzun yıllar Rami Mehmet Paşa çiftliği olarak anılmış bir mekandan bahsediyoruz. Daha sonraki süreçlerde ordugah görevi yapmış. 2'nci Mahmut dönemine kadar, Rumeli'ye sefere çıkan Osmanlı orduları için geçici konakladığı bir mekan olmuş. 2'nci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın ilga edilmesinden sonra yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye için ilk kışlalardan birisi olarak Rami kışlası hüviyetiyle yaklaşık 200 yıla yakın kışla vazifesi görmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde 1971 yılına kadar kışla vazifesi görmüş. Cumhuriyet döneminde de aynı zamanda bir askeri kışla görevi görmüş. 85 yılına kadar metruk kalmış, metruk hali olarak ben adlandırıyorum. 85'ten sonra kuru gıda toplantıcılarına ev sahipliği yapmış. Bugünkü gördüğümüz yapı restorasyon başlanıncaya kadar kuru gıda hali olarak kullanılmış, 13 Ocak 2023 tarihinde de bugünkü işlevine bürünerek Rami Kütüphanesi olarak 2 yıldır hizmet vermekte” ifadelerini kullandı.





Çelik, “Burası tarihi bir Taşkışla. Dolayısıyla 100 bin 220 dönümlük sahaya oturan bir yapı. Bunun 100 bin metrekaresi kapalı alan ve avludan oluşmakta. Kapalı alan çeşitli yaş gruplarına hizmet edebilecek işlevde çeşitli hizmet birimlerinden oluşuyor. Bebek, çocuk kütüphanesi, ortaokul, lise, üniversite çalışma alanları, ihtisas kütüphaneleri, atölyeler, seminer salonları, tiyatro alanları gibi çeşitli kültürel aktivitelere ev sahipliği yapmaya müsait mekanlardan oluşuyor. Bahçesi de kapalı alanlardaki mekanlarla örtüşen işlevlere sahip. Çeşitli alanlardan oluşuyor. Kitap okuma terasları, performans mekanları yeşil amfileri ve çeşitli etkinlik alanlarıyla Rami Kütüphanesi'nin hem kapalı alanları bir kültür merkezi hem de bahçesi bir kültür sanat vadisi olarak hizmet verecek alt yapıya sahip bir şekilde tasarlanmış” dedi.





‘ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ AYNI ZAMANDA TARİHİ YAPILARI FOTOĞRAFLAMAYI SEVEN BİR KİŞİYDİ'