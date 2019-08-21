Şehitler anısına 2 kıtada 22 ülkeyi aşacaklar

Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) Başkanı da olan Mustafa Öztürk ile gezgin Yusuf Şentürk, şehitler anısına çıkacakları ve yaklaşık 25 gün sürecek Avrupa ve Afrika turunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Gezi kapsamında Almanya'dan Fas'a kadar 22 ülke ve 80 şehri ziyaret edecek gezginler, şehitler anısına dua edip İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Motosiklet tutkunu gezginler, yanlarında taşıyacakları Türk bayrağını, Batı Sahra Çölü ve Atlas Dağlarında da dalgalandıracak.

Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce de şehitler anısına motosikletiyle Avrupa'ya gezi düzenlediğini anımsattı.

Amaç farkındalık oluşturmak

Şehitler için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkacaklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yusuf Şentürk kardeşimle birlikte terörün dilinin, dininin, ırkının, renginin olmadığını, dünyanın her ülkesinde başlı başına problem olduğunu anlatmak ve şehitlerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri'den Afrika'nın Batı Sahra Çölü'ne kadar motorlarımızı süreceğiz. 25 gün sürecek rotamız kapsamında 2 kıta ve 22 ülkeyi aşacak ve yaklaşık 15 bin kilometre yol katedeceğiz. Ziyaret edeceğimiz ülkelerde soydaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal edeceğiz, şehitlerimiz için farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Zorlu bir rota olacak. Gittiğimiz ülkelerde Türk motosiklet kulüplerini, büyükelçiliklerimizi de ziyaret edip, şehitlerimiz için Fatiha okuyacağız. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin mektubunu da gittiğimiz ülkelerde büyükelçilerimize ileteceğiz. 23 Ağustos Cuma günü bu yolculuğa başlayacağız."

Yusuf Şentürk de geziye katılmasında Mustafa Özdemir'in büyük katkısı olduğunu belirtti.

Motosikletleriyle çıkacakları gezi kapsamında şehitler için 22 ülkeye gideceklerini vurgulayan Şentürk, "Projemizin esas amacı, şehitlerimizi yad edip, yakınlarının acısını paylaşmak. Rabbim nasip ederse Fas'ta, Casablanca'da, Atlas Dağlarında şehitlerinizin ruhuna Fatiha okuyacağız. Ayrıca, İstiklal Marşı'mızı okuyup şanlı Türk bayrağımızı da oralarda dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.