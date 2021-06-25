Hayat Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda olan Alişanın kardeşinden üzücü haber Durumu çok kritik, dua istiyoruz
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Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşinden üzücü haber: 'Durumu çok kritik, dua istiyoruz'

Sanatçı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Hastanenin kapısından bir an olsun ayrılmayan Alişan ve ailesi, Tektaş'ın ağlayan eşini teselli ederken görüntülendi. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için 'Durumu çok kritik, dua istiyoruz' dedi.

Haber Merkezi Diğer
Selçuk Tektaş kimdir? Alişanın kardeşinden üzücü haber
Selçuk Tektaş ve Alişan

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı. Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ı teselli ederken görüntülendi.
Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ı teselli ederken görüntülendi.

12 MAYIS'TA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan ünlü şarkıcı, "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı
HAYAT
Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

Kaza yapan Alişan ailesiyle birlikte hastaneye gitti
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Kaza yapan Alişan ailesiyle birlikte hastaneye gitti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaza yapan Alişan ve ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında ifade verdikten sonra Manisa'daki özel bir hastaneye geldi. Öte yandan Alişan'ın kolunda sargı olması dikkat çekti.


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