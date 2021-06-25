Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşinden üzücü haber: 'Durumu çok kritik, dua istiyoruz'

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı. Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ı teselli ederken görüntülendi.

12 MAYIS'TA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan ünlü şarkıcı, "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

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SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.