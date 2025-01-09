Selim Terzi'den geleneksel sanatlara hizmet sözü: Albayrak Hat Sergisi gelecek yıl da Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatlara elden gelenden daha fazla hizmet yapma sözünde bulundu. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Albayrak Hat Eserleri, Besmele-i Şerif ile geçen sene farklı şehirlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Terzi, bu eserleri gelecek yıl da Türkiye'nin pek çok noktasında yerli ve yabancı turistlerle buluşturacaklarını söyledi.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin üç yıl önce İstanbul’la başlayan serüveni 20 şehre yayıldı.
Türkiye'nin her noktasını sanat ve kültür ile buluşturma şiarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Albayrak Hat Eserleri, Besmele-i Şerif sergisi de vatandaşlarla bir araya geldi.
Albayrak Hat Eserleri Sergisi, kapılarını bugün İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11'inci kez açtı.