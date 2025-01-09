Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Selim Terzi'den geleneksel sanatlara hizmet sözü: Albayrak Hat Sergisi gelecek yıl da Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak

Selim Terzi'den geleneksel sanatlara hizmet sözü: Albayrak Hat Sergisi gelecek yıl da Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak

19:149/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatlara elden gelenden daha fazla hizmet yapma sözünde bulundu. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Albayrak Hat Eserleri, Besmele-i Şerif ile geçen sene farklı şehirlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Terzi, bu eserleri gelecek yıl da Türkiye'nin pek çok noktasında yerli ve yabancı turistlerle buluşturacaklarını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin üç yıl önce İstanbul’la başlayan serüveni 20 şehre yayıldı.

Türkiye'nin her noktasını sanat ve kültür ile buluşturma şiarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Albayrak Hat Eserleri, Besmele-i Şerif sergisi de vatandaşlarla bir araya geldi.

Albayrak Hat Eserleri Sergisi, kapılarını bugün İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11'inci kez açtı.

Terzi'den geleneksel sanatlara daha fazla hizmet sözü

Programda konuşan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi
, geleneksel sanatlara elden gelenden daha fazla hizmet yapma sözünde bulundu.
Albayrak Hat Sergisi: Arif Özdem, Aydın Kızılyar, Sami Naddah
Geleneksel sanatların korunması, önce bugüne sonra da geleceğe taşınması konusunda 18 aydır Bakanlık olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Terzi, "
Bu anlamada da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Albayrak Hat Eserleri, Besmele-i Şerif ile geçen sene farklı şehirlerimizde bir arada olduk.
" dedi.

Albayrak Eserleri gelecek yıl da vatandaşlarla buluşacak

Albayrak Grubu'nun eserlerinin gelecek yıl da Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla, misafirlerle, yerli ve yabancı turistlerle buluşturacaklarını ifade eden Terzi, "
Geleneksel sanatlarımıza elimizden geldiğinden daha fazlasının hizmetini yapmanın sözünü veriyorum.
" dedi.


#Albayrak Hat Sergisi
#Kültür Yolu Festivali
#Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü
#Selim Terzi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Efsane filmi Tv'de ilk kez ekranlara geliyor...