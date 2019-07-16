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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AKTÜEL

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki sahne gerçek oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir düğünde, baş rollerinde Fatsalı Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu.

Haber Merkezi IHA
Gizem ile İlhami Şaduman çifti.
Gizem ile İlhami Şaduman çifti.

Fatsa ilçesinde yaşayan Gizem ile İlhami Şaduman çifti, düğün törenlerine gelin arabası yaptıkları 1993 model nakliye kamyonuyla gitti. Damat, gelini almaya gelin arabası gibi süslenen ‘Al Yazmalım’ ismini koyduğu kamyonuyla gitti.

İlhami Şaduman, "Düğünüm olursa gelin arabası benim kamyon olacak diyerek yıllardır kurduğum hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Arabayı gören gelin şaşırdı

İleriki yıllarda hafızalarda ilginç bir anı bırakmak isteyen İlhami Şaduman, kamyonun her yerine de yazılar yazdırdı. Şaduman, kamyonun arka tarafına "Telaşımı hoş gör, içişleri bakanımı aldım, hükümet kurmaya gidiyorum" yazdırırken, ön tarafına ise "İlk yağmurumsun anamın son gelini" sözlerini yazdırdı.

Gelin Gizem Şaduman ise süslenmiş kamyonu karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Güçlükle kamyona bindirilen Gizem ve İlhami Şaduman çifti muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

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