Hayat Şener Şen Perran Kutman ve Osman Sınava Onur Ödülü
KÜLTÜR SANAT

Şener Şen Perran Kutman ve Osman Sınav'a Onur Ödülü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin "Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri", oyuncu Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a verilecek.

Haber Merkezi AA
Ödüller, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış gecesinde takdim edilecek.
Ödüller, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış gecesinde takdim edilecek.

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkarak başlayan Şen, sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca küçük rollerde oynayan, hatta bir çok filmde sadece dans etmek ve başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalan Şen, 1975'te rol aldığı Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Badi Ekrem" tiplemesiyle ün kazandı.

Oyunculuğunu yaptığı film gişe rekorunu kırmıştı

Aynı filmde, İnek Şaban tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal ile Şen, o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" adlı filmlerde de oynadı.

  • Şener Şen, "Züğürt Ağa"da saf bir köy ağasını, "Milyarder"de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, "Muhsin Bey"de artist olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü canlandıran Şen, sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturan "Amerikalı" ve "Arabesk" filmlerini çevirdi. Usta oyuncu, 1996’da "Eşkıya" filminde Uğur Yücel ile rol aldı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, 2,5 milyonu aşkın seyirciye ulaşan yapım dönemin gişe rekorunu kırdı.

Dramın ve komedinin ustası: Perran Kutman

İstanbul'da 1949'da dünyaya gelen Perran Kutman, ailesinin isteği üzerine konservatuvarın tiyatro bölümünden mezun oldu. Rol aldığı ilk filmden itibaren yarattığı karakterlerle büyük başarılara imza atan Kutman, 1972'de sinemaya giriş yaptı.

Kutman, Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan "Köyden İndim Şehre", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı rollerle kariyerinin merdivenlerini hızla çıktı. Münir Özkul, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı "Gırgıriye” filmindeki "Sabayat" karakteriyle ününe ün kattı.

İnsanı ve toplumu ön yargısız olarak anlayan usta yönetmen: Osman Sınav

Osman Sınav, 1975 ve 1979 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından da sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine, televizyon reklamlarına metin yazarak ve yönetmenlik yaparak başlayan Sınav, 500'ü aşkın reklam filminin yapımında görev aldı.

Festivalde, "Sinema Emek Ödülü" makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, "Türk Sinemasına Katkı Ödülü" ise Malatya Yeşil Sinemaları Sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Kurucusu Cemal Okan’a verilecek. Ödüller, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış gecesinde takdim edilecek.

Türk müziği havası Balkanlar'da esecek
HAYAT
Türk müziği havası Balkanlar'da esecek

14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu
HAYAT
14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında açıklama
HAYAT
Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında açıklama

28 gün askerlik yapacaklar

28 gün askerlik yapacaklar

Süper Lig'in yıldızları, 'bedelli askerlik'ten yararlanabilecek.
Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.
'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.