Hayat Seren Serengilin eski eşi şarkıcı Yaşar İpeke hapis cezası
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Seren Serengil'in eski eşi şarkıcı Yaşar İpek'e hapis cezası

Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal eden Seren Serengil'in eski eşi şarkıcı Yaşar İpek, 3 gün süreyle zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaşar İpek ve Seren Serengil
Yaşar İpek ve Seren Serengil

Boşanma davaları devam eden Seren Serengil'e, psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek'e 3 gün zorlama hapsi verildi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nin verdiği tedbir karanının ardından Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, yazılı basın açıklaması yaptı.

Ezgi'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Müvekkilim Seren Serengil'in, hamilelik sürecinde Yaşar İpek eve gelerek kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulamış ve hakaretler etmiştir. Yaşar İpek müvekkilim hamileyken bu hassas dönemini bildiği halde müvekkilimin annesine telefon açıp yanında kayınvalidesini ölümle tehdit etmiştir. Kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilime ve çocuğu koruma adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek'ten koruma amaçlı tedbir kararı aldım. Fakat tedbir kararı aldığım halde Yaşar İpek, bu sefer de sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş. Sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş, iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı içinde Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, Serengil hamileyken şiddette uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp, müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Mahkeme de 3 gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir."

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