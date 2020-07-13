Sevincim içime sığmadı: “Müjdeler olsun Ayasofya açıldı!” diye bağırarak koşan gence ulaştık

Ayasofya’nın ibadete açılması Türkiye’nin her yanında büyük sevinç yarattı. Ülkenin dört bir yanında dualar edildi, kutlamalar yapıldı. Ancak bir gencin İstanbul Sirkeci’de “Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü” diyerek haykırışları sembol oldu. Vatandaşlar tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videodaki kimliği belirsiz gence Yeni Şafak ulaştı. Pendik’te özel bir firmada bilgisayar mühendisi olarak çalışan 26 yaşındaki Muhammed Fatih Sinan, Danıştay kararını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin talimatını işyerinde öğrendiğini söyledi. O andan sonra duramadığını ve hızla Ayasofya’ya gitmek üzere harekete geçtiğini ifade eden Sinan, hislerini şöyle aktardı:

Muhammed Fatih Sinan

OYNAT 00:00 Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun Sirkeci'de yolda yürürken Ayasofya'nın açıldığını öğrenen bir vatandaş 'Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü' sözleriyle tarihi olayı hem çevresindekilere duyurdu hem de sevincini gösterdi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü. BiP'te paylaş

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HAYAT İşte ilk atamalar: Ayasofya 24 Temmuz’a hazırlanıyor

YERİMDE DURAMADIM

“Kararın açıklandığı saatlerde işteydim. Yerimde duramadım. Zaten kararın açıklanmasını bekliyorduk, bir gündür de iş çıkışlarında Ayasofya’ya giderek orada oturdum, tefekkür ettim, dua ettim. İkindi namazına orada olmak istedim. Çocukluğumuzdan beri bir özlemdi. Babam rahmetli Necmeddin Erbakan Hoca’nın yakınlarında bulundu. Biz de çok küçük yaşlardan beri toplantılarda, fetih şölenlerinde bulunduğumuz için Ayasofya sevgisi, davası şuuru oluştu. Geçmişten beri ne zaman Ayasofya denilse içimizde bir hareketlenme olurdu.”

DEĞMESİN NAMAHREM ELİ

“Kararı duyunca işten çıktım. Birisiyle konuşmak istedim, sevinçten haykırmak istedim ama toplu taşımayla gittiğim için insanları rahatsız etmek istemedim, sustum. İçimde Necip Fazıl’ın, Osman Yüksel Serdengeçti’nin, Arif Nihat Asya’nın şiirleri döndü durdu, zaman zaman ağzımdan dışarı kaçtı. Patlayacak bir yer aradım, Sirkeci durağında metrodan inince artık sevincim içime sığmadı. Ayasofya’ya doğru çıkarken bağırmaya başladım. Önce İstiklal Marşımızdaki ‘Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: / Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! / Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli’ kıtasını bağırarak okudum. Ardından da ‘Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü’ diye bağırdım.”

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OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

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ALLAH’IN BİZE BİR LÜTFU

“Dün Ayasofya önünde, Gambiyalı bir arkadaşın Arnavut bir arkadaşa İngilizce olarak ‘Ayasofya’nın ardında yatan manayı, tarihi derinliği biliyor musun’ diye sorduğuna şahit oldum. ‘Elbette biliyorum’ diyordu diğeri. Iraklı bir arkadaş ‘tekbir’ diye bağırıyor, başka ülkeden bir Müslüman, ‘Allah-u Ekber’ diyordu. Meydandakilerin ağzında Anadolu’nun slogan kalıbı vardı. Toplumun tüm kesimleri de oradaydı. Bize, bu millete Ayasofya ve fetih şuuru aşılayanlar görmedi ama biz açılışına şahit olduk. Bu güzelliklere şahit olmak Allah’ın bize lütfu. Derdimiz kimseyle çatışmak değil, kavga değil, provokasyon değil, kimseye meydan okumuyoruz. Burası bizim mülkümüzdü, yıllar sonra geri aldık. Bu karara vesile olanlardan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten, bu dava şuurunu diri tutan herkesten Allah razı olsun. Rabbim bizi bir daha ‘Ayasofyasızlıkla’ imtihan etmesin.”