Seyahatsever projesindeki gençlere sürpriz: Bakan Yardımcısı Eminoğlu ile kokoreç yediler

Yurda yeni kayıt yaptırmaya gelenlerin olduğunu fark eden Eminoğlu, gençlere kokoreç ve köfte teklifinde bulundu. Gençler de teklifi geri çevirmedi. Bunun üzerine Eminoğlu kendi kullandığı araçla öğrencileri Ankara’da bir kokoreççiye götürdü. Sohbet ortamında geçen yemekte gençlerin hem problemlerini dinledi hem de yapılan hizmetler ile ilgili sohbet etti. Seyahtsever projesinden memnun kalan öğrenciler, “Bu şekilde Türkiye’yi tanıyoruz. Ücretsiz tatil yapma imkânı buluyoruz. Müzeleri, tarihi yerleri, ilin kültürü ve doğasını bizzat gezerek şahit oluyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.