Seyahatsever projesindeki gençlere sürpriz: Bakan Yardımcısı Eminoğlu ile kokoreç yediler

Enes Eminoğlu, seyahatsever projesi kapsamında yurtta kalan gençlere sürpriz yaptı.
Bakanlıktaki mesainin akşam saatlerinde bitmesinin ardından soğuk çay ve patlamış mısır alarak gençleri ziyarete giden Bakan Yardımcısı Eminoğlu, farklı illerden gelen gençlerin odalarına giderek gençlerle sohbet etti.
Gençler kokoreçi tercih etti
Yurda yeni kayıt yaptırmaya gelenlerin olduğunu fark eden Eminoğlu, gençlere kokoreç ve köfte teklifinde bulundu. Gençler de teklifi geri çevirmedi. Bunun üzerine Eminoğlu kendi kullandığı araçla öğrencileri Ankara’da bir kokoreççiye götürdü. Sohbet ortamında geçen yemekte gençlerin hem problemlerini dinledi hem de yapılan hizmetler ile ilgili sohbet etti. Seyahtsever projesinden memnun kalan öğrenciler, “Bu şekilde Türkiye’yi tanıyoruz. Ücretsiz tatil yapma imkânı buluyoruz. Müzeleri, tarihi yerleri, ilin kültürü ve doğasını bizzat gezerek şahit oluyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.
325 bin genç yurtlarda ücretsiz kaldı
Geçtiğimiz yıl Seyahatsever projesi kapsamında 18-30 yaş arası 325 bin genç Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında ücretsiz kaldı. Gittikleri illerde bulunan tarihi yerleri, müzeleri, ören yerlerini de gezme imkânın da bulunan öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla müze kartı da veriliyor. Deprem bölgesinde bulunan 11 ilde ise proje uygulanmıyor.