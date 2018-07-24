Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu

Bu yıl Türk televizyonlarında 76 dizi yayınlandı. Diziler toplamda 1,4 milyar liralık ciro yaptı. Ay Yapım tarafından çekilen Çukur dizisi listede ilk sıraya adını yazdırırken, TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, en çok konuşulan dizi oldu.

Diriliş Ertuğrul en çok konuşulanlar listesinde

Forbes'in raporuna göre, sezon finali yapan TRT1’in çok konuşulan dizisi Diriliş Ertuğrul, 47 milyon 245 bin 500 TL’lik kazancıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan iddialı dizi, Eylül – Haziran aylarında medyada 40 bin 498 haberle adından en çok söz ettiren proje oldu.

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