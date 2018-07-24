Hayat Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu

2017-2018 sezonunun en fazla ciro yapan dizileri açıklandı. Listenin en çok ciro yapan dizisi 'Çukur' olurken, Eylül-Haziran aylarında medyada 40 bin 498 haberle adından en çok söz ettiren dizi ise Diriliş Ertuğrul oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul, 47 milyon 245 bin 500 TL’lik kazanç sağladı.
Diriliş Ertuğrul, 47 milyon 245 bin 500 TL’lik kazanç sağladı.

Bu yıl Türk televizyonlarında 76 dizi yayınlandı. Diziler toplamda 1,4 milyar liralık ciro yaptı. Ay Yapım tarafından çekilen Çukur dizisi listede ilk sıraya adını yazdırırken, TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, en çok konuşulan dizi oldu.

Diriliş Ertuğrul en çok konuşulanlar listesinde

Forbes'in raporuna göre, sezon finali yapan TRT1’in çok konuşulan dizisi Diriliş Ertuğrul, 47 milyon 245 bin 500 TL’lik kazancıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan iddialı dizi, Eylül – Haziran aylarında medyada 40 bin 498 haberle adından en çok söz ettiren proje oldu.

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