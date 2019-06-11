Hayat Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi
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Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Diyarbakır’da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardakta su içirip, serinlemesi için ıslattı. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.

Haber Merkezi IHA
Sıcaktan bunalan kaplumbağa bardaktan su içerken
Sıcaktan bunalan kaplumbağa bardaktan su içerken

Eğil ilçesinde bir kişi, iş yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı çay bardağını su doldurarak hayvanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan kana kana içti.

Hayvansever, sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ıslattı. İş yeri sahibi ayrıca, dükkanının önüne gelen yüzlerce kelebeğin de susamış olabileceğini düşünerek çukurlara su doldurdu.

Kelebekler sudan içerken, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

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