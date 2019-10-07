Hayat Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı
KÜLTÜR SANAT

'Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali' için geri sayım başladı

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt Üniversitesi, AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt üniversitesi rektörü Prof.Dr. Murat Erman'nın katkılarıyla Anadolu Kültür Sanat Meclisi'nin organize ettiği 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Siirt’te düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümü için filmler toplanmaya başlandı.

Birinci seçilen filmin eser sahibine 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL verilecek. Bunların dışında iki eser sahibine de özel ödül verilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin program içeriği belli olmaya başladı.

Kendi alanlarında birer duayen olan isimlerin katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, 11- 15 Kasım tarihlerinde Siirt’te düzenlenecek olan festivalde yer bulacak.

Siirt için şehre büyük bir katkı sağlayacak festival, kısa film yarışması ve gösterim etkinliklerinin yanı sıra sinemacılarla izleyicileri bir araya getiren etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 5 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında öğrenciler ve halk hayranı olduğu kişilerle bir araya gelme şansını yakalayacak.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne başvurular da devam ediyor. Toplam 5 filmin ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 3 Kasım olarak belirlendi. Kısa film yarışmasına başvuru yapacak film yapımcıları ve etkinliklerin detaylarına ulaşmak isteyenler festivalin web sitesi olan siirtfilmfestivali.com adresini takip edebilirler.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)

İlhan Şeşen ( Oyuncu-Ses sanatçısı)

Engin Öztürk ( Oyuncu - Süpervizör)

Hakan Haksun ( Senarist)

Bülent Bilgiç ( Oyuncu)

Jale Atabey ( Yönetmen)

Erkan Bektaş ( Oyuncu)

Süleyman Civliz (Yönetmen)

Sermin Hürmeriç (Oyuncu)

Vadullah Taş ( Yazar)

Serhat Akcan ( Tarihçi)

Canan Kaya (Gazeteci)

Tümay Özokur ( Cast Direktörü)

Balkanlara yönelik politikamızıdin eksenli yürütmüyoruz

'Balkanlara yönelik politikamızı
din eksenli yürütmüyoruz'

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
14 bin ÖSO askeri yola çıktı

14 bin ÖSO askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
Trump'ın da<br> dediği gibi...

Trump'ın da
dediği gibi...

Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Evrak bekliyorduk<br>Almanya'yı seçti

Evrak bekliyorduk
Almanya'yı seçti

Türk yıldız adayı kararını Almanya'dan yana kullandı.
Konvoylar halinde boşaltıyorlar

Konvoylar halinde boşaltıyorlar

ABD konvoyu ​Türkiye sınırından ayılırken görüntülendi.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Kırmızı kategorideki kadın terörist hedef alındı.
PKK'nın<br>kökünü kazıyacağız

PKK'nın
kökünü kazıyacağız

Operasyon için Türkiye'den talimat bekliyorlar.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
ABD Kürt müttefiklerini terk etti

ABD Kürt müttefiklerini terk etti

​Dünya basını ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararını böyle gördü.
Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü: Trump başkomutan değil, bilinçsizce fevri kararlar alıyor.
Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.