Sinan Akçıl ödül töreninin gerçek yüzünü gözler önüne serdi: Dilsiz şeytan olmayacağım

Şarkıcı Sinan Akçıl açıklama yaptı.
Son zamanlarda ödül alan bazı ünlü isimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine karşı sergiledikleri tavırlar gündemi meşgul ediyor. Merve Dizdar, Melek Mosso, Eda Ece, Mabel Matiz ve Melike Şahin'in ödül alırken sarf ettikleri sözler pek çok vatandaşın tepkisini çekti. Ödül gecelerinin artık sanata dair herhangi bir şey barındırmadığı aşikar olurken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın konuya ilişkin getirdiği eleştiri sosyal medya gündeminde çarpıcı bulundu. Yıllar önce ödül gecelerine katılmayı reddeden Akçıl, "
Dilsiz şeytan olmak istemiyorum"
diyerek gündeme damga vurdu.
Eda Ece'nin ELLE Style Awards 2023 ödül töreninde yaptığı konuşmasının ardından Akçıl, 2011 yılından bu yana davet edildiği ödül törenlerine neden katılmadığını açıkladı. Şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sene 2011. İlk albümümle Elle Style En Stil Erkek Müzik Starı adayı olmuşuz. Ödülü aldınız dediler gittik, sonra dediler ki maalesef karışıklık olmuş şu kişi aldı. Direkt kapıdan girmeden geri çıktık, peşimizden geldiler, dinlemedik duruşu bozmadık. O gün bugündür beni aday yapmayın dedim. Dün aynı ödül törenindeki saçma esprideki kahkahaları görünce tekrar dedim ki 'iyi ki...' Bu aşağılama zihniyeti değişmedikçe bunları yazmaya devam edeceğim. Dilsiz şeytan olmak gibi bir düşüncem yok."
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1 saat önce