Sinan Akçıl ödül töreninin gerçek yüzünü gözler önüne serdi: Dilsiz şeytan olmayacağım

"Sene 2011. İlk albümümle Elle Style En Stil Erkek Müzik Starı adayı olmuşuz. Ödülü aldınız dediler gittik, sonra dediler ki maalesef karışıklık olmuş şu kişi aldı. Direkt kapıdan girmeden geri çıktık, peşimizden geldiler, dinlemedik duruşu bozmadık. O gün bugündür beni aday yapmayın dedim. Dün aynı ödül törenindeki saçma esprideki kahkahaları görünce tekrar dedim ki 'iyi ki...' Bu aşağılama zihniyeti değişmedikçe bunları yazmaya devam edeceğim. Dilsiz şeytan olmak gibi bir düşüncem yok."