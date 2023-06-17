Sınava 5 dakikayla geç kaldı: Seneye bir daha gireriz ölümlü dünya

Manzara bu yıl da değişmedi.
Manzara bu yıl da değişmedi
Oğluna tepki gösterdi
Dışarıda bekleyen babası İsmail Altun'un yanına giden Furkan Altun, babasından da azar işitti. Oğluna sinirlenen baba Altun, “Sen bu sınava giriş kağıdını bile okumamışsın" diye tepki gösterdi.
10 numaralı Messi formasıyla sınava geldi
Öğrenciler sınavda, aileler piknik modunda
Sınava alımların sona ermesinin ardından çocuklarıyla sınav alanına gelen aileler dışarıda beklemeye başladı. Hazırlıklı gelen bazı aileler fakültenin yeşilliklerine sandalyelerini açıp sohbet ederken bazıları ise serdikleri hasırlar üzerinde kahvaltı yapmayı tercih etti.
'Umutla bekliyoruz'
Oğlunun sene boyunca çok çalıştığını ve istediği mesleği kazanmasını dilediğini ifade eden İlknur Fidan, "Biz de çocuklar kadar heyecanlıyız. Emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Çocuklarımızın geleceği için umutla bekliyoruz, onun derdindeyiz" dedi. Bir başka veli Hüseyin Yörük de "Sınav süresi uzun, ortam müsait. Biz de fırsatı değerlendiriyoruz. Önemli olan çocuğumuzun başarılı olması. Bizde burada çayımızı kahvemizi ve yiyeceklerimizi alarak çocuklarımızın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.