Sınava 5 dakikayla geç kaldı: Seneye bir daha gireriz ölümlü dünya

Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görüldü. Kapılar 10.00'da kapandı. Ancak geliş devam etti. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki sınav salonuna koşarak gelen Furkan Altun (18), fakülte girişine gelince kapının kapalı olduğunu gördü. İçerideki görevlileri uyaran Altun, “Daha 15 dakika var sınavın başlamasına" dedi. Görevlilerin sınava geç kaldığını ve içeri alınamayacağını söylemesi üzerine Altun, koşarak geldiği yolu geri döndü. Trafik nedeniyle geç kaldığını belirten Altun, “Son 15 dakika yazıyordu. 10.15'te kapanıyor sanmıştım. Bana bununla ilgili hiçbir şey söylememişlerdi. 5 dakikayla kaçırdım. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya" dedi.