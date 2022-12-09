Hayat Sinüzitin kökünü kurutuyor Beyin yollarını açıyor
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Sinüzitin kökünü kurutuyor: Beyin yollarını açıyor

Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, yüzyıllar geçse de reçetelerine başvurulan isimlerdne oluyor. İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, sinüsleri temizleme yönteminden de bahsetmiştir. Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbn-i Sina'nın sinüzit için tavsiye ettikleri araştırılıyor. Özellikle soğuk havalarda burun ve geniz akıntısı ile birlikte tıkanan sinüsler, adeta beyne giden hava yollarını tıkıyor.

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Sinüzitin kökünü kurutuyor: Beyin yollarını açıyor
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Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, yüzyıllar geçse de reçetelerine başvurulan isimlerdne oluyor. İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, sinüsleri temizleme yönteminden de bahsetmiştir.

Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbn-i Sina'nın sinüzit için tavsiye ettikleri araştırılıyor. Özellikle soğuk havalarda burun ve geniz akıntısı ile birlikte tıkanan sinüsler, adeta beyne giden hava yollarını tıkıyor.

İşte İbn-i Sina'nın sinüsleri temizleme formülü...

Bir tencerenin içine 1 litre su koyun. Akabinde içine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus koyun. Su kaynarken tenceredeki buharı solumaya çalışın.

Alın kısmına yukarı doğru masaj yaparak buradaki kasları gevşetin.

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