Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Türk edebiyatına anlamlı katkı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi. Merkezden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 öğrencinin şiir, deneme, destan ve hikaye türünde ürünlerinin yer aldığı eserler bireysel ve ortak çalışmalardan oluşuyor. Buruciye Medresesi'ndeki imza etkinliğinde kitapseverlerin yazarlarıyla buluştuğu eserler arasında "Sözcüklerin Kanadında Yolculuk", "Cumartesi Sabahı Siz Henüz Uykudayken", "Zamansız Sözler Aynası", "Rüya Taciri", "Yarım Mavi", "Kalemin Rüyası", "Hayal Salıncağında Salı Düşleri", "Mazinin Gölgesi", "Hayal Atlasında Söz Irmakları", "Farklı Dünyalar Pusulası", "Kalbimde Büyüyen Sözler" ve "Bazı Tuğlalar" bulunuyor.