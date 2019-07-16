Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik Kaplıcası bölgesinde diğerlerinden farklı bir tür kelebek dikkat çekti. Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu belirlendi.

Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek, meraklıları tarafından kayda alındı.

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