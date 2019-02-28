Hayat SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR SANAT

​SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı; Ahlat Ağacı, En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplam altı ödülle öne çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol'un rol aldığı Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanmıştı.
Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol'un rol aldığı Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanmıştı.

51. kez düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Nuri Bilge Ceylan’ın, Akın Aksu ve Ebru Ceylan’la ortaklaşa yazdığı senaryodan çektiği Ahlat Ağacı, En İyi Film Ödülü olmak üzere 6 ödül aldı.

Ahlat Ağacı’nı, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metraj çalışması olan Kar iki ödülle izledi; Anons, Arada, Arif v 216, Güvercin ve Yol Kenarı da birer ödül kazandılar.Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen törende oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e Onur Ödülü, Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlarına Emek Ödülü takdim edildi.

50. SİYAD Ödül Töreni’nde sahiplerini bulan ödüllerin tam listesi:

  • EN İYİ FİLM: Ahlat Ağacı
  • EN İYİ YÖNETMEN: Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı
  • EN İYİ SENARYO: Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı
  • EN İYİ KADIN OYUNCU: Hazar Ergüçlü / Kar
  • EN İYİ ERKEK OYUNCU: Doğu Demirkol / Ahlat Ağacı
  • EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Bennu Yıldırımlar / Ahlat Ağacı
  • EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Murat Cemcir / Ahlat Ağacı
  • EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Andreas Sinanos / Yol Kenarı
  • EN İYİ MÜZİK: Orkun Tunç / Arada
  • EN İYİ KURGU: Ayris Alptekin / Kar
  • EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Özcan, Laszlo Rajk / Anons
  • AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Güvercin (Yönetmen: Banu Sıvacı)
  • GIOVANNI SCOGNAMILLO EN İYİ FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: Arif v 216 (Yönetmen: Kıvanç Baruönü)
  • EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL: Meteorlar (Yönetmen: Gürcan Keltek)
  • EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL: Yıkıntılar Arasında (Yönetmen: Özcan Alper)
  • EN İYİ KISA FİLM: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Yönetmen: Umut Subaşı)
  • ONUR ÖDÜLLERİ: Sevda Ferdağ; Ethem Özgüven, Petra Holzer
  • EMEK ÖDÜLÜ: Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlar

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