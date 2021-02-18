İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. Cumartesi gününden itibaren kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 18 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 738 bin metreküp

18 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %48,67"

17 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 738 bin metreküp

18 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %48,67 pic.twitter.com/l5FsN77rXk REKLAM February 18, 2021

İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros son durumu şöyle anlattı:

"Şu anda doluluk oranı yüzde 48.28’e ulaşmış durumda. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelecek suyu da hesap edersek İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar su var. Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor."

Gün gün baraj doluluk oranları

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

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12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47.82

17 Şubat: Yüzde 48.28

18 Şubat: Yüzde 48.67

İstanbul'daki barajların doluluk oranları:

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