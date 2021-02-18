Hayat İstanbulda baraj doluluk oranlarında son durum Yüzde 48,67
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SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? Kar yağışı sonrası İstanbul barajları güncel durum (18 Şubat 2021)

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67

Geçtiğimiz aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da baraj doluluk oranı, vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Aynı şekilde İstanbullular, yaklaşık 6 gün yağan kar yağışının ardından İstanbul barajlarında ne kadar su olduğunu araştırıyor. İşte 18 Şubat 2021 tarihinde İstanbul baraj doluluk oranı son durum...

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İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. Cumartesi gününden itibaren kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 18 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

  • İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "17 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 738 bin metreküp
  • 18 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %48,67"

İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros son durumu şöyle anlattı:

"Şu anda doluluk oranı yüzde 48.28’e ulaşmış durumda. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelecek suyu da hesap edersek İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar su var. Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor."

Gün gün baraj doluluk oranları

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47.82

17 Şubat: Yüzde 48.28

18 Şubat: Yüzde 48.67

İstanbul'daki barajların doluluk oranları:

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