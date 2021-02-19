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SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (19 Şubat 2021)

İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum

Geçtiğimiz aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da baraj doluluk oranı, vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Aynı şekilde İstanbullular, 12 Şubat'tan 17 Şubat'a kadar yağan kar yağışının ardından İstanbul barajlarında ne kadar su olduğunu araştırıyor. İşte İSKİ'nin açıkladığı verilere göre 19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul baraj doluluk oranı son durum...

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İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre;

19 Şubat 2021 tarihi itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 49,16'ya çıktı.


SON 1 HAFTALIK DEĞİŞİM

Doluluk oranı +3.68 %

Barajlardakisu miktarı +31.94 Milyon m³

SON 14 GÜNÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

ŞU ANKİ SU REZERVİ 423 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 423 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 738 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde yağış almasına karşın barajlardaki doluluk oranı 2008 ve 2014'ten sonra son 15 yılın en düşük üçüncü oranına sahip.

  • Barajlardaki doluluk oranı, 2006'da yüzde 97,42, 2007'de yüzde 55,49, 2008'de yüzde 30,20, 2009'da yüzde 69,59, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 90,72, 2012'de yüzde 83,49, 2013'te yüzde 82,29, 2014'te yüzde 30,59, 2015'te yüzde 94,10, 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,80, 2021'de ise yüzde 48,67 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?
GÜNDEM
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

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