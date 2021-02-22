İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 51,33

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

Kar sularının erimesiyle bu oran gittikçe yükseliyor.

Etkili olan yağışlar sonrası barajların genel doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez dün itibariyle yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 21 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 51,33'e yükseldi.

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21 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 943 bin metreküp

22 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %51,33 pic.twitter.com/6DG46xyx1u — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 22, 2021

HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE 160 GÜN YETİYOR

Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor.





GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK KALDI

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.





GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

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16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 445 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 943 bin metreküp oldu.





Barajların ayrı ayrı doluluk oranı:

TERKOS DA ÇAMURA SAPLANAN SANDALLAR YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI

Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölge havadan görüntülendi.

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Barajlardaki doluluk oranı, 2006'da yüzde 97,42, 2007'de yüzde 55,49, 2008'de yüzde 30,20, 2009'da yüzde 69,59, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 90,72, 2012'de yüzde 83,49, 2013'te yüzde 82,29, 2014'te yüzde 30,59, 2015'te yüzde 94,10, 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,80, 2021'de ise yüzde 48,67 olarak gerçekleşti.



Baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması:

GÜNDEM İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

HAYAT İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum

GÜNDEM İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu