Hayat İstanbuldabaraj doluluk oranlarında son durum Yüzde 52,29
AKTÜEL

SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (23 Şubat 2021)

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 52,29

Geçtiğimiz aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da, kar ve yağmur yağışının etkili olması sonrası baraj doluluk oranlarında yükseliş yaşandı. Kar sularının erimesini sürdürmesiyle bu yükseliş her geçen gün artıyor. İstanbullular da barajlardaki su oranının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 23 Şubat 2021 tarihinde İstanbul baraj doluluk oranındaki son durum...

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. Kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

Kar sularının erimesiyle bu oran gittikçe yükseliyor.

Etkili olan yağışlar sonrası barajların genel doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 52,29'a yükseldi.

HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE 160 GÜN YETİYOR

Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor.

İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK KALDI

  • İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

BARAJLARIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

YEDİ BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,22, Terkos'ta yüzde 48,95, Sazlıdere'de yüzde 28,29, Alibey'de yüzde 58,02, Büyükçekmece'de yüzde 55,52, Ömerli'de yüzde 61,57, Darlık'ta yüzde 57,38, Elmalı'da yüzde 59,06, Kazandere'de yüzde 61,34 ve Pabuçdere'de yüzde 35,89 olarak kaydedildi.

  • Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 453 milyon metreküp seviyesine yükseldi.



BARAJLARIN DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:

Son 15 yılın doluluk oranları

  • Barajlardaki doluluk oranı, 23 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 32,58, 2009'da yüzde 73,16, 2010'da yüzde 97,24, 2011'de yüzde 90,71, 2012'de yüzde 85,43, 2013'te yüzde 83,30, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,60, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de ise yüzde 52,29 olarak gerçekleşti.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 822 bin metreküp oldu.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 51,33
HAYAT
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 51,33

İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu
GÜNDEM
İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu
Abone Ol Google News
Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

Dünyada sadece 3 ülkede var.
Zeytinde akılalmaz hileler

Zeytinde akılalmaz hileler

Karartmak için yapılan numaralar 'pes' dedirtti.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.
Üst seviye akıllı telefon

Üst seviye akıllı telefon

​ABD ambargosuna rağmen yakında piyasada.

​İkinci el araçta fiyatlar düşüşe geçti.
Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.
Rehine ihbarı<br>için gitmişlerdi

Rehine ihbarı
için gitmişlerdi

Polis kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranı yüzde 52,29'a yükseldi.
5 lira için dehşet saçtı

5 lira için dehşet saçtı

​Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi.
Üç ilde <br>torbacı operasyonu

Üç ilde
torbacı operasyonu

Operasyonda ​drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.
12 firma<br>zulme sessiz kalmadı

12 firma
zulme sessiz kalmadı

Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyorlar.
Son şans verildi

Son şans verildi

​Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masaya oturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.