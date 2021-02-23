İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 52,29

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul’a da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. Kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

Kar sularının erimesiyle bu oran gittikçe yükseliyor.

Etkili olan yağışlar sonrası barajların genel doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 52,29'a yükseldi.

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22 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 822 bin metreküp

23 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %52,29 pic.twitter.com/YapizVNJRB — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 23, 2021

HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE 160 GÜN YETİYOR

Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor.

GÜNDEM İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK KALDI

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

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19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

BARAJLARIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

YEDİ BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,22, Terkos'ta yüzde 48,95, Sazlıdere'de yüzde 28,29, Alibey'de yüzde 58,02, Büyükçekmece'de yüzde 55,52, Ömerli'de yüzde 61,57, Darlık'ta yüzde 57,38, Elmalı'da yüzde 59,06, Kazandere'de yüzde 61,34 ve Pabuçdere'de yüzde 35,89 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 453 milyon metreküp seviyesine yükseldi. REKLAM







BARAJLARIN DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 23 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 32,58, 2009'da yüzde 73,16, 2010'da yüzde 97,24, 2011'de yüzde 90,71, 2012'de yüzde 85,43, 2013'te yüzde 83,30, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,60, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de ise yüzde 52,29 olarak gerçekleşti.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 822 bin metreküp oldu.

HAYAT İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 51,33