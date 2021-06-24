Hayat Türkiye bu cinayete kilitlendi Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?
AKTÜEL

Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Üç yıl önce Konya'da evlerinde öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hala çözülemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme getirilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü tüm Türkiye'nin merak konusu oldu. Çiftin oğulları olan Uğur Büyükşen ve cinayet sırasında evde olan Büşra Büyükşen konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen ise ailesinin katillerini arıyor. Mehir tartışmasıyla tekrar gündeme gelen olayın detayları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Necla Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?
Necla-Metin Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen anne ve babasının katillerini Müge Anlı'nın programında arıyor.

Konya'da üç yıl önce evlerine giren kar maskeli ve pompalı tüfekli saldırgan tarafından öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme geldi. Çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen'in ağlayarak katillerin bulunmasını istediği anlar dün Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı'nın teselli ettiği Osman Büyükşen, iki şüphelinin de kardeşi olduğunu söyleyerek 'çaresizliğini' dile getirmişti.

Metin-Necla Büyükşen
Metin-Necla Büyükşen

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METİN VE NECLA BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli şahıslar tarafından öldürüldü.
Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli şahıslar tarafından öldürüldü.

NECLA-METİN BÜYÜKŞEN ÖLMEDEN ÖNCE OĞLU VE GELİNİYLE MEHİR TARTIŞMASI YAŞADI

Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
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Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?
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Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Üç yıl önce Konya'da evlerinde öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hala çözülemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme getirilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü tüm Türkiye'nin merak konusu oldu. Çiftin oğulları olan Uğur Büyükşen ve cinayet sırasında evde olan Büşra Büyükşen konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen ise ailesinin katillerini arıyor. Mehir tartışmasıyla tekrar gündeme gelen olayın detayları haberimizde.
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