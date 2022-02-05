Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"POZİTİF ÇIKTI"
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
OMICRON VARYANTI
"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022