Hayat Sağlık Bakanı Kocadan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğanın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AKTÜEL

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan Erdoğan açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğanın sağlık durumu nasıl?
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"POZİTİF ÇIKTI"

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

OMICRON VARYANTI

"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
FOTOĞRAF 17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.<br><br>
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Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.<br><br>
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\"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı.\" diyen Erdoğan, şunları söyledi:<br><br>
Title
\"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.<br><br>
Title
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.\"<br><br>
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Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
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Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
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İşte o yorumlardan bazıları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın paylaşımın altına çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.

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