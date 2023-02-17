Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Hayat

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremlerde binlerce can kaybı yaşandı. Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti. 6 Şubat'tan bu yana enkaz altında olan Taha Duymaz'ın vefat haberini Dilan Polat sosyal medya hesabından doğruladı.

15:03 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Taha Duymaz

Taha Duymaz

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.

Dilan Polat doğruladı

Taha Duymaz'ın son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu söyledi. Oradaki ilgililerden mesaj geldiğini belirten Polat; "Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Hatay'daki bir binada enkaz altında kalarak yaşam mücadelesi veren Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Duymaz'ın durumuyla ilgili ablası Semiha Duymaz, Dilan Polat ve CZN Burak gibi isimler bilgi vermişti.


Ablasından açıklama geldi

Duymaz'ın durumu hakkında sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan CZN Burak, Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz ile birlikte bir video çekmişti. Duymaz, "Asılsız haberlere inanmayın. Biz umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panik oluyorum" demişti.

Gülben Ergen ise Twitter hesabından "Taha’nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" demişti.

'Az yaşayacağımı düşünüyorum'

Duymaz için bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem olmuştu.

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" cevabını verdi.

Taha Duymaz kimdir?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı. Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.



#taha duymaz
#dilan polat
#hatay
28 dakika önce
default-profile-img
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depremde hayatını kaybetti
Joao Figueiredo resmen Başakşehir'de
Gaziantep FK'dan 10 oyuncu ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Enkazdan kurtarılan baba kız hastanede buluştu
Enkazdan kurtarılan depremzede: Kurtulabileceğime hiç inanmadım
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.