Söz verdiler:Maraş’tan dondurma Ordu’dan fındık!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter’dan “Biz de uzun teneffüs süresini Maraş dondurması ile tatlandırmak istiyoruz. 81 ilimizde Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız” dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de “40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz” mesajını paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz” dedi.
MALATYA’DAN KAYISI
- Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun. Kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar” şeklinde destek verdi.