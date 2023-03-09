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Hayat

Sözcü TV'den istifa ettirilen Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı

Sözcü TV'den istifa ettirilen Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden de ayrıldığını açıkladı. Ayrılığı, Twitter paylaşımıyla duyuran Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak” ifadelerini kullandı.

14:27 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de beklenmeyen bir ayrılık yaşanmış ve televizyonun kurucularından olan Yılmaz Özdil, görevini bırakmıştı. Ayrılığa ilişkin Özdil, yazdığı köşe yazısında, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia ederek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim" demişti.

Bu kez gazeteden ayrıldı

Özdil, 2014 yılından bu yana köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden de ayrıldı.

Özdil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.

#Yılmaz Özdil
#Sözcü
#CHP
#Akşener
1 saat önce
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Sözcü TV'den istifa ettirilen Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı
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