Sözcü TV'den istifa ettirilen Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı

Sözcü TV’nin kurucularından olan Yılmaz Özdil, henüz bir hafta olmuşken görevini bıraktı. Özdil, bugünkü köşesinde de ayrılığa sebep olarak CHP’yi gösterdi. Kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını dile getiren Özdil, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia ederek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.