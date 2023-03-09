Sözcü TV'den istifa ettirilen Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı

Yılmaz Özdil
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de beklenmeyen bir ayrılık yaşanmış ve televizyonun kurucularından olan Yılmaz Özdil, görevini bırakmıştı. Ayrılığa ilişkin Özdil, yazdığı köşe yazısında, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia ederek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim" demişti.
Bu kez gazeteden ayrıldı
Özdil, 2014 yılından bu yana köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden de ayrıldı.
Özdil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: