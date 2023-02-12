STK'lar depremzedeler için seferber oldu: Omuz omuza çalışıyorlar

Yardım kuruluşları bölgede yaşanan yıkımları onarmak için hem arama kurtarma hem barınma hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşevi, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla destek oluyor.









Cenaze ve define destek

İsmailağa Derneği depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren sahada gönüllü çalışmalarını sürdürüyor. 1000 kişilik ekibi, konteyner kentler, aşevi ve lojistik destekleri ile çalışmalar tam gaz devam ediyor. İsmailağa Derneği özellikle cenaze ve defin işlemlerinde önemli rolu üstleniyor.









ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, deprem sonrası organize olarak ekiplerini yola çıkardı. İstanbul'dan yola çıkan ekipler, bir yandan arama-kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 20 araçla çalışan gönüllüler AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçelerine ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor. Deprem bölgesi dışında bulunan yurtlarını depremzedeler için kullanıma açtı.









Afet bölgesinde ortak çalışma yürüten Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2 bin 250 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor. İlçe teşkilatlarının hazırladığı 159 tır ve kamyonu bölgeyedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.









Seyyah icathane ile elektrik sağlanıyor

TÜGVA, 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları koordineli bir şekilde bölgeye ulaştırıyor. TÜGVA, depremzedelerin şarj ve ısınma ihtiyacını karşılamak için 'Seyyah İcathane' tırını Kahramanmaraş'a gönderdi. Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor. Tırın yanında kurdukları destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarıyla çevredeki ailelere ulaşarak destekte bulunuyor.









Türkiye Diyanet Vakfı, omuz omuza vererek bu zor günleri aşmak için, 34 tır barınma, 112 tır gıda, 153 tır insani yardım, 11 tır defin malzemelerini deprem bölgesindeki kardeşlerine yolladı. 300 kişi arama kurtarma, 97 TDV görevlisi ve 16.000 kişilik gönüllüsünü sahada çalışması için görevlendiren Vakıf, cenazelerin kefenlenme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini de yapıyor.





Bölgedeki depremzedeler tahliye ediliyor

Yaşanan felakette depremzedelere yardım için TÜRGEV'de deprem bölgesinde. TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar yastık, pike, yorgan, battaniye ve elektrikli soba bölgeye gönderildi. Yıkılan Hatay-AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı gönderildi. Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Aynı zamanda deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.













Beşir Derneği sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sadece 1 günlük yardımları duyurdu. 630 kişilik arama kurtarma ekibi, 240 araç, 2600 kişi personel ve gönüllü, 264 bin 950 kişilik sıcak yemek, 180 bin 163 kişilik ikramlık yiyecek, 203 bin 480 kişilik su ve içecek, 199 bin 157 adet acil ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırdı.





Hayrat Derneği AFAD koordinasyonunda ilk günden bu yana 10 ilde çalışmalarına devam ediyor. 100 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım toplayan dernek, yiyecek, içecek, battaniye, giyecek ve çadırla depremzedelere yardımda bulundu. Sahada 1.730 gönüllü personeli, 700 araç, 15 sabit aşevi, 2 iş makinası ve 3 mobil aşevi ile desteklerine devam ediyor.













Depremin ilk saatlerinde sahada görülen isimlerden biri olan İHH bölgeye sadece arama kurtarma için 1461 gönüllüsüyle destek veriyor. İHH ayrıca, 1622 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle de gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda yardım çalışmalarını sürdürüyor.





Yurtlarını depremzedelere tahsis etti

Yardımda bulunan STK'ların arasında bulunan İlim Yayma Cemiyeti, 6 şehirde yemek dağıtım noktası oluşturdu. Yaklaşık 27 tır kuru gıda ve hilti su, yardım bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda İYC, deprem bölgesinde etkilenen öğrencilerinin burs ödemelerini öne çekti. Farklı illerde bulunan yurtlarını depremzedeler için kullanıma hazır hale getirerek AFAD'a tahsis etti.





Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı topladığı yardımları afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta aşevi ve yardım merkezleri oluşturdu. Hazırladıkları yardım tırlarıyla deprem bölgesinde toplamda 105 bin öğünlük yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su, 1 tır un ve 40 ton kömür desteğinde bulundu.









Bünyesinde onlarca yurt barındıran Ensar Vakfı, deprem bölgesi dışında olan yurtlarını depremzedelere açtı. Mmemleketlerinden uzakta okuyan öğrencilerin tüm yol masrafları karşılanarak, ailelerine ulaştırıldı.





Çadır kentle 3 bin kişiye geçici barınma

İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekibiyle bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Arama kurtarma ve yardım dağıtımı için görevlendirdiği 2 bin 95 gönüllüsü depremin ilk anından bu yana bölgede hizmetlerine devam ediyor. Günlük ortalama 10 tırlık insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık eden vakıf, AFAD koordinesinde kurulacak 230 çadırlık çadır kentte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak.





Sadakataşı, AFAD koordinasyonu tahsisi ile Hatay'da bin çadır kapasiteli çadır kent kurulumu için temellere başladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile irtibat halinde olan Sadakataşı içi su, gıda, ekmek ve battaniye yüklü onlarca yardım tırını depremzedelere ulaştırdı.









KADEM, depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı. Vakfın 53 ilde bulunan temsilcilikleri ilk andan desteklerini verdi.3 bin 150 battaniye, 18 bin polar, 5 bin yağmurluk, 1 tır temizlik malzemesi, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 30 ton gıda, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.









Anadolu Federasyonu, personelleri ve gönüllüler ile birikte deprem bölgesinde ihtiyacı olan ailelere lojistik yakıt ve araç desteği, yemek, ısıtıcı, battaniye, temel gıda, temizlik, kıyafet, ayakkabı ve hijyen gibi ihtiyaçların temini konusunda yardımlarını sürdürüyor.







