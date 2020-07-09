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STK’lar şiddet diline dur diyor: Şiddet diline karşı elimizden geleni yapmak durumundayız

KADEM’in sosyal medyadaki şiddet diline “dur” demek için başlattığı “Küfürsüz Hayat Mümkün” kampanyasına 53 STK’dan destek geldi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, “Kişilik haklarını fazlasıyla zedeleyen ölçüsüz şiddet diline karşı elimizden geleni yapmak durumundayız” derken ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Ayrımcı dil, nefret, iftira, yalan, küfür, argo ve kötü söz kullanmayalım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kadın, aile, gençlik, eğitim ve insani yardım gibi birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) sosyal medyadaki küfürlü söylemlere “dur” demek için başlattığı “Küfürsüz Hayat Mümkün” kampanyası için bir araya geldi. Bu kapsamda başlatılan “Küfürsüz Hayat Mümkün” kampanyasına, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, MÜSİAD Kadın Komitesi, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (KAGEM), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 15 Temmuz Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Ensar Vakfı, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) gibi 53 sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

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SAYGILI OLMAK ZORUNDAYIZ

  • TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, “Bu kaosa ve kişilik haklarını fazlasıyla zedeleyen ölçüsüz şiddet diline karşı STK’lar olarak elimizden geleni yapmak durumundayız. Aynı fikre ve hayat görüşüne sahip olmasak da saygı zeminini korumak zorundayız” dedi. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Sorumluluğu alalım ve gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da nazik, saygılı, ahlaklı ve emin bireyler olalım. Ayrımcı dil, nefret, iftira, yalan, küfür, argo ve kötü söz kullanmayalım” şeklinde konuştu. KAGİDER Başkanı Emine Erdem de farkında olmadan kullanılan cinsiyetçi dile de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, “Yazılı, görsel her türlü medyanın denetimi bilhassa önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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