Hayat Su içmek için susamayı beklemeyin
GENEL SAĞLIK

Suyun faydaları nelerdir?

Su içmek için susamayı beklemeyin

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İndrani Kalkan, yaz aylarında nasıl beslenmemiz gerektiğini, yaşa göre su tüketiminin önemini ve sıcak havalarda risk taşıyan grupları açıkladı. Dr. Kalkan’a göre susamayı beklemeden su içmek gerekiyor. Kalkan, “Susadıysanız dehidratasyon (su kaybı) başlamış demektir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yaz mevsimi, sıcaklığıyla kendisini hissettirmeye başladı. Temmuz ayının başlamasıyla sıcaklıklarda dramatik yükselişler öngörülüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İndrani Kalkan, yaz aylarında nasıl beslenmemiz gerektiğini, su tüketiminin önemini ve risk gruplarını açıkladı. Dr. Kalkan özellikle diyabet hastalarının su tüketimine dikkat etmelerini öneriyor.
SU YETERSİZLİĞİ HİPERGLİSEMİ RİSKİNİ ARTIRIYOR
Yüksek hava sıcaklıklarında çocuklar, gebe kadınlar ve yaşlı bireylerin yüksek riskli grupta olduğunu belirten Dr. Indrani Kalkan özellikle hipertansiyon, böbrek rahatsızlığı ve diyabet hastalığı olan bireylerin su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Kalkan, “Su yetersizliği hiperglisemi (yüksek şeker) riskini arttırır” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK LİF İÇEREN BESİNLERİ TERCİH EDİN
Sıcak havalarda fazla tuzlu ve proteinli besinler tüketildiğinde terleme ve idrarla sıvı kaybının artacağı uyarısında bulunan Dr. Kalkan beslenme önerilerini, “Yaz mevsimine özgü olan sebze meyve tüketimi her gün 2-3 porsiyon şeklinde tüketilmelidir, kahvaltı öğünü metabolizmayı hızlandırdığı için atlanmamalıdır, rafine şeker dediğimiz basit karbonhidratlardan uzak durulmalı, Tam tahıllı denilen yüksek lif içeren karmaşık karbonhidrat grubu tüketimi yeterli olmalıdır, her gün 2-3 porsiyon şeklinde süt, yoğurt tüketiminin yanında yeterli protein alımı yumurta, et, balık, tavuk grubundan sağlanmalıdır, bitkisel protein değeri yüksek mercimek, nohut gibi baklagil grubundan haftada 2 kez tüketilmelidir” diye konuştu.
SU İHTİYACI YAŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR
Su ihtiyacının yaşa göre değişiklik göstereceğini ifade eden İndrani Kalkan, “Vücutta bulunan su miktarı yaş, cinsiyet ve vücut kompozisyonuna (yağ ve kas dokusu miktarı) göre bireysel farklılıklar gösterir. Toplam vücut su içeriği yaş ile birlikte hücre dışı sıvı azalışına bağlı olarak azalmaktadır. Enerji alımına göre yetişkinler için günlük 1 ml/kkal; yaşlılar için 1.1 ml/kkal, çocuklar için 1.2 ml/kkal bebekler için 1.5 ml/kkal su alımı önerilmektedir. Emzirme döneminde ise sıvı tüketimi günlük ihtiyaca ek olarak 700-1000 ml arttırılmalıdır” ifadelerini kullandı.
“Su içmek için susamak gerekmez” diyen Dr. Kalkan, “Susama hissi gelmişse vücut dehidrate (susuz kalmaya) olmaya başlamış demektir. Aşırı su tüketimi vücutta mineral ve vitamin kaybına neden olduğu için, bu durumdan sakınılmalıdır” dedi

REKLAM
Mursi haykırdı: Birlik içinde olun

Mursi haykırdı: Birlik içinde olun

Şehit Mursi, hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.
FETÖ acı birsürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
Erdoğan da katılacak

Erdoğan da katılacak

​Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Çalışanlar dikkat

Çalışanlar dikkat

​Yargıtay 'mobbing' kriterlerini belirledi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​UEFA eski başkanı Platini'ye soruşturma.
Yayından önce <br>otelde buluşmuşlar!

Yayından önce
otelde buluşmuşlar!

Türkiye bir yayıncılık skandalını tartışıyor. Küçükkaya ve İmamoğlu'nun toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
150 bin TL<br>cepte kalabilir

150 bin TL
cepte kalabilir

​Konut kredisinde yeni bir dönem başladı.
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
55 ilaç geri<br>ödeme listesinde<br>

55 ilaç geri
ödeme listesinde

​Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı.
Sayıştay da yalanladı

Sayıştay da yalanladı

İmamoğlu'nun iddialarına bir yalanlama daha geldi.
Türkiye'nin<br>en büyük projesi

Türkiye'nin
en büyük projesi

​Kurban Bayramı'ndan önce müjdeli haber gelecek.
Yıllar süren bir<br>suikast operasyonu

Yıllar süren bir
suikast operasyonu

Arap dünyası taziye mesajları yayınlandı.
Çinlilerden<br>Türkiye atağı

Çinlilerden
Türkiye atağı

​35 basamak birden yükselip 2. sıraya yerleştiler.
Dünya devi istiyor

Dünya devi istiyor

Dorukhan Toköz için ses getiren transfer iddiası.
Mursi'nin naaşından dahi korkuyorlar

Mursi'nin naaşından dahi korkuyorlar

​Ömer Çelik'ten darbeci Sisi yönetimine sert sözler.
TSK'ya sızdıkları <br>isimler belli oldu

TSK'ya sızdıkları
isimler belli oldu

​​30 ilde FETÖ'nün mahremlerine operasyon.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​Köprü cezalarında başvuru ve iade süreci başlıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.