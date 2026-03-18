Sultanahmet ve Rüstem Paşa çinilerine kavuştu

04:0018/03/2026, Çarşamba
2 İznik çinisi Türkiye’ye iade edildi.
Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi’nden çalınan 16’ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 İznik çinisi Türkiye’ye iade edildi. İngiltere'de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken müzayededen çekilmesi sağlanan eserler, Rami Kütüphanesi'ndeki Kutsal Emanetler Sergisi'nde görülebiliyor.

Çalınan 2 İznik çinisi yıllar sonra Türkiye’ye iade edildi ve Kutsal Emanetler Sergisi'nde sergileniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde Kutsal Emanetler, Kabe örtüleri, Kur’an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserlerin yer aldığı sergiyi ziyareti sırasında bir müjdesinin olduğunu belirterek, “Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi’nden çalınmış olan, 16’ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 adet İznik çinisinin ülkemize iadesini sağlamış bulunuyoruz. Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİYORUZ

Söz konusu eserlerin İngiltere’de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yapılan girişimler sonucu müzayededen çekildiğini ve çinileri elinde bulunduran kişinin eserleri Türkiye’ye iade etmeyi kabul ettiğini aktaran Ersoy, şunları söyledi: “Londra Büyükelçiliğimizin yoğun çabaları, Londra Metropolitan Polisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu eserlerin Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerine ait olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyan uzmanlarımız bu güzel sonucu elde etmemizi sağlamıştır. Bakanlığımız tarafından yürütülen ‘Yapay Zeka Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi’ kapsamında, kaçakçılığa konu ülkemiz kökenli kültür varlıklarının internet ortamında taranması ve arşivlenmesine yönelik olarak kullanılan ‘TraceArt’ sisteminden yararlandığımızı da özellikle vurgulamak isterim.”

ORTAK MANEVİ HAFIZA

Ramazan ayının manevi atmosferinde kapılarını açan “Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler” sergisini ziyaretiyle ilgili de konuşan Bakan Ersoy, Osmanlı sultanlarının kutsal topraklara duyduğu bağlılığın Osmanlı sanatında da güçlü biçimde karşılık bulduğuna işaret etti. Kutsal emanetlerin yalnızca korunmuş nesneler olmadığını, ortak manevi hafızanın taşıyıcıları olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını anımsatan Bakan Ersoy, serginin de bu anlayışla hazırlandığını aktardı.

GEÇMİŞE YOLCULUĞA VESİLE OLSUN

Ersoy, Ramazan vesilesiyle bu kadim hürmeti ve yüksek medeniyet şuurunu bir kez daha paylaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları aktardı: “Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler’ sergisi bu amaçla hazırlandı. Burada, müze koleksiyon-larımızdan seçilen 57 kıymetli eserle birlikte, geleneğe gönderme yapan temsili bir Kabe canlandırmasına da yer verdik. Temennimiz odur ki geçmişe bir yolculuk yapmamıza, geleneklerimize sinmiş değerlerimizi hatırlamamıza, onları anlamaya ve daha derin, daha dolu yaşamamıza vesile olsun. Unutmayalım ki nesnede saklı olan mana esastır. Kutsal Emanetler, imanın, ihlasın, takvanın birer hafızasıdırlar. İnşallah dünya döndükçe bizim manevi hafızamızı diri tutmaya, anlatmaya, anlamamıza vesile olmaya devam edeceklerdir.”

Sergi, 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.




