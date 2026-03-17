'Kıskanan çatlasın' mozaiği bulundu

'Kıskanan çatlasın' mozaiği bulundu

04:0017/03/2026
G: 17/03/2026, الثلاثاء
Syedra Antik Kenti'nde bulunan mozaik.
Syedra Antik Kenti'nde bulunan mozaik.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve üzerinde “Kıskanan çatlasın” ifadesi yer alan yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, “Mozaiğin orta bölümünde ‘Güle güle kullan’ anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısındaki yazıtta ise biraz da mecazi bir anlamı var. Yazıttaki ilk kelime ‘Kıskançlık’ ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu” dedi.



