Hayat Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmini gençlerle izledi
KÜLTÜR SANAT

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları Sultanbeyli’de izleyiciyle buluştu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi DHA
&quot;Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı&quot; filmi oyuncuları Sultanbeyli’de gösterime katıldı.
"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi oyuncuları Sultanbeyli’de gösterime katıldı.

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları Sultanbeyli’de Plato AVM'de vatandaşlarla bir araya geldi.

  • Osmanlı akıncılarının destansı hikayesini konu alan ve Emre Kıvılcım, Serdar Gökhan, Selda Alkor ve Cemal Hünal gibi ünlü oyuncuların rol aldığı iddialı yapım "Türkler Geliyor" Türkiye 'de ki ilk oyunculu gösterimini Plato Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdi.

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Osmanlı akıncılarının destansı hikayesini konu alan ve Emre Kıvılcım, Serdar Gökhan, Selda Alkor ve Cemal Hünal gibi ünlü oyuncuların rol aldığı iddialı yapım "Türkler Geliyor" Türkiye 'de ki ilk oyunculu gösterimini Plato Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konuk oyunculara ve filme ilgi görülmeye değerdi. Ünlü "Dombra" şarkısıyla gönüllerde taht kuran Arslanbek Sultanbekov en sevilen şarkılarını Plato Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için söyledi. Sanatçının Dombra'yi söylediği anlarda seyircilerin coşkusu doruk noktadaydı.

Hüseyin Salih Tolan (@huseyinsalihtolan)'in paylaştığı bir gönderi ()

Serdar Gökhan , Selda Alkor, Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa Zeren, Erhan Ünlütürk gibi ünlü oyuncuların yanı sıra ‘Dombıra’ şarkısıyla Türkiye ve dünyada adını duyuran sanatçı Arslanbek Sultanbekov da katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama neden oldu.

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminden yeni tanıtım
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‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminden yeni tanıtım
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve 17 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmden yeni bir tanıtım paylaşıldı. 'Dombra' ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesinin yer aldığı tanıtım, kısa sürede seyirciden büyük beğeni aldı.

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