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Hayat Rus Ortodoks Kilisesi Sümela Manastırında ayinlere başlamasından memnun
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Sümela Manastırı’nda ayinlere başlamasından Rus Ortodoks Kilisesi memnun

Rus Ortodoks Kilisesi Sümela Manastırı’nda ayinlere başlamasından memnun

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii'nin açılışı ile Batı medyasında eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye, şimdi de takdir topluyor. Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı sevinç duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışıgerçekleştirildiğini hatırlatan Balaşov, daha önce bu manastırda yapılan, ancak 1922’deki olaylardan sonra kesilen Meryem'in ölümünü anma ayinlerinin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden sonra 2010’da yeniden başladığını vurguladı.

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Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı Rus Ortodoks Kilisesi’nin sevinçli olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı sevinç duyduğunu, fakat bu antik manastıra hacca gidilmesinin ancak Fener Rum Patrikhanesi ile yeniden görüş birliği sağlandıktan sonra mümkün olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.
  • Manastırdaki ayinlerin Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon kent yönetimi ile yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Balaşov, “O zaman Patrik Bartholomeos, Patrik Kirill’e içtenlikle teşekkür etmiş, ayinlerin ileride de devam etmesini ve onlara Patik Kirill’in bizzat katılmasını arzuladığını söylemişti. Fakat sonra kendisi ile ayine katılmak için gelen piskoposumuza yer ayarlanamamıştı.”
“Rus kardeşlere minnet duygusu, tarihte daha önce de defalarca olduğu gibi çabuk unutuldu. Moskova Patrikhanesi Sümela Manastırı ile ilgili gelişmeleri sadece medyadaki haberlerden takip etti.”

Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar
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Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar

Hacca gidilmek için Fener Rum Patrikhanesi ile görüşülecek

2015’te manastırdaki ayinlerin restorasyondan dolayı durdurulmasına üzüldüklerini belirten Balaşov, şimdi ayinlerin yeniden başlamasına sevineceklerini, fakat manastıra hacca gidilmesinin ancak Fener Rum Patrikhanesi ile yeniden görüş birliği sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini vurguladı.

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı.
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Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.
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Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.
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Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi.
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İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.
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Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü.
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Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor.
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25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor.
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2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı.
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Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.
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17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırının korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı.
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600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı.
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Birinci etapla 11 milyon TL’nin harcandığı, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla toplamda 55 milyon TL maliyet ile restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nın UNESCO’da Kalıcı Miras Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarında kala yüzde 35’lik kısmın da tamamlanmasıyla inanç turizm yönünden önemli turizm merkezi olan Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi hedefleniyor.
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Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
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