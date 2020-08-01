Rus Ortodoks Kilisesi Sümela Manastırı’nda ayinlere başlamasından memnun

Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışıgerçekleştirildiğini hatırlatan Balaşov, daha önce bu manastırda yapılan, ancak 1922’deki olaylardan sonra kesilen Meryem'in ölümünü anma ayinlerinin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden sonra 2010’da yeniden başladığını vurguladı.

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Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı Rus Ortodoks Kilisesi’nin sevinçli olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı sevinç duyduğunu, fakat bu antik manastıra hacca gidilmesinin ancak Fener Rum Patrikhanesi ile yeniden görüş birliği sağlandıktan sonra mümkün olacağını ifade etti.

OYNAT 02:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

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Manastırdaki ayinlerin Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon kent yönetimi ile yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Balaşov, “O zaman Patrik Bartholomeos, Patrik Kirill’e içtenlikle teşekkür etmiş, ayinlerin ileride de devam etmesini ve onlara Patik Kirill’in bizzat katılmasını arzuladığını söylemişti. Fakat sonra kendisi ile ayine katılmak için gelen piskoposumuza yer ayarlanamamıştı.”

“Rus kardeşlere minnet duygusu, tarihte daha önce de defalarca olduğu gibi çabuk unutuldu. Moskova Patrikhanesi Sümela Manastırı ile ilgili gelişmeleri sadece medyadaki haberlerden takip etti.”

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Hacca gidilmek için Fener Rum Patrikhanesi ile görüşülecek

2015’te manastırdaki ayinlerin restorasyondan dolayı durdurulmasına üzüldüklerini belirten Balaşov, şimdi ayinlerin yeniden başlamasına sevineceklerini, fakat manastıra hacca gidilmesinin ancak Fener Rum Patrikhanesi ile yeniden görüş birliği sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini vurguladı.