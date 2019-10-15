Hayat Suriyede savaşan Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı onarıldı
AKTÜEL

Suriye'de savaşan Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı onarıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'de savaşan, Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu olan Osmanlı pilotu Rüştü Ataullah Bey'in Güney Afrika'daki mezarı restore edildi. Restorasyon sonrası Ataullah Bey'in kabrinde aile yakınları ve pilot Rüştü Bey'in hayattaki tek oğlu Ahmet Kemal Ataullah'ın da katıldığı anma töreni düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı restore edildi.
Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı restore edildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Şam cephesinde Cemal Paşa'nın emrinde savaşan Osmanlı subayı pilot Rüştü Ataullah Bey'in Johannesburg'un Westpark Mezarlığında bulunan kabri bir hayırsever tarafından yenilendi.

  • Restorasyon sonrası Ataullah Bey'in kabrinde aile yakınları ve pilot Rüştü Bey'in hayattaki tek oğlu Ahmet Kemal Ataullah'ın da katıldığı anma töreni düzenlendi.

Onarılan mezarda anma töreni düzenlendi.

Rüştü Ataullah Bey ve ailesinin hayatını araştıran Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Öğretim Üyesi Dr. Halim Gençoğlu, Ataullah Bey'in tarihteki yerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Birinci Cihan Harbinde Suriye'de Savaşan Osmanlı Subayı Rüştü Ataullah Bey'in Güney Afrika'daki mezarı yenilendi
OYNAT 00:35
Birinci Cihan Harbinde Suriye'de Savaşan Osmanlı Subayı Rüştü Ataullah Bey'in Güney Afrika'daki mezarı yenilendi
Birinci Dünya Savaşında Şam cephesinde Cemal Paşa'nın emrinde savaşan Osmanlı subayı pilot Rüştü Ataullah Bey'in mezarı restore edildi. 12 Ekim 2019 tarihinde saat 10'da Johannesburg'da Westpark mezarlığında yapılan törene aile yakınları katıldı.


"Cihan Harbi gazisinin mezarını ihmal edemezdik"

  • Gençoğlu, "Pilot Rüştü Ataullah Bey, Sultan Abdülhamid Han'ın emriyle Galatasaray Sultanisinde okutulmuştu. Bize Osmanlı'dan yadigar kalan bu Cihan Harbi gazisinin mezarını ihmal edemezdik. O vesileyle mezarını restore ettirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu Osmanlı gazisinin torunlarına Türk vatandaşlığı vermesi çok manidar olur." diye konuştu.

Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı onarıldı.

Erzincan depremzedeleri için Güney Afrikalılardan bağış topladı

Erzurumlu müderris Ebubekir Efendizade Ahmet Ataullah Efendi ile Muhsine Abdurrahman Hanım'ın oğlu olan Rüştü Ataullah'ın eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusuna katıldığını aktaran Gençoğlu, "Rüştü Bey, Şam ve Irak cephesinde savaştıktan sonra Güney Afrika'ya döndü. Bir dönem Cape Town Müslüman Cemiyetinin de başkanlığını yürüttü." dedi.

Ataullah Bey'in diğer kardeşlerinin de Güney Afrika’da Müslüman topluluk içerisinde öncü roller üslendiğini söyleyen Gençoğlu, 1939 yılında Erzincan depremine yardım için Güney Afrika Müslümanlarından bağış toplayan Rüştü Bey’in vefatına kadar Türkiye ile olan münasebetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Rüştü Ataullah Bey, 1896 yılında Güney Afrika'nın Kimberley şehrinde doğdu.

Dedesi Osmanlı alimi Ebubekir Efendi

Ataullah Bey'in dedesi Ebubekir Efendi, Sultan Abdülaziz Han döneminde İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek maksadıyla Cape Town'a gönderildi. Yaklaşık 17 yıl Güney Afrika'da görev yapan Ebubekir Efendi, Cape Town'a varışının 15'inci gününde bir okul açtı, 20 gün içinde 300′den fazla öğrenci topladı, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Türkçe öğretti ve dini kitaplar okuttu.

  • Güney Afrika'da bir taraftan eğitim ile meşgul olan Ebubekir Efendi, diğer taraftan halka daha iyi bir şekilde nüfuz edebilmek için kısa zamanda mahalli dil olan Felemenkçe ve İngilizce öğrendi. Birçok önemli dini kitabı 7 ayda, hızla öğrendiği yerel dile çevirdi. Müslümanlar arasında doğru bir İslami anlayışın yayılması için yıllarca mücadele veren Ebubekir Efendi, 29 Ağustos 1880'de arkasında kültürel miras olarak pek çok cami ve okul bırakarak Cape Town'da hayatını kaybetti.

Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu
DÜNYA
Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu


Teröristler hızla mevzi kaybediyor

Teröristler hızla mevzi kaybediyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​ABD Başkan Yardımcısı Pence perşembe günü Erdoğan ile görüşecek.
611e yükseldi

611'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı

​Barış Pınarı şehitlerinin naaşları memleketlerine gönderildi.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
PKK yine<br>sivilleri vurdu

PKK yine
sivilleri vurdu

Düzenlenen saldırılarda 6 kişi şehit oldu 15 sivil yaralandı.
Rejim kılığına girdiler

Rejim kılığına girdiler

​Münbiç cephesinde kara propaganda savaşı yaşanıyor.
Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililer yaptırımları yeterli bulmadı.
'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

​Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

HDP'li vekilden polise tehdit

HDP'li vekilden polise tehdit

​'Çok kötü sonuçlar oluşur, farklı eylemler olabilir'.
İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

​Adrese teslim 1 milyon TL'lik alımla araç kiralandı, 140 araç daha yolda.
Dünyaya duyurdular

Dünyaya duyurdular

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek.
ABD Münbiç'ten çekildi

ABD Münbiç'ten çekildi

​DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, açıklamalarda bulundu.
Çifte standart

Çifte standart

Türkiye'ye karşı ambargo yarışına giren AB ülkeleri Ortadoğu'da kanlı operasyonlara silah yığıyor.
Skandal karar:<br>Soruşturma başlattılar

Skandal karar:
Soruşturma başlattılar

​Millilerin 'asker selamı'nı hazmedemediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.