Suudi Arabistan Büyükelçiliği yıllık iftarını İstanbul'da verdi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fehd Esad Ebu el-Nasr basına yaptığı açıklamada, "İftar yemeğinde çok sayıda Türk dostu aramızda görmekten çok mutluyuz. İlerleyen günlerde de Türk kardeşlerimizle pek çok dostluk ve ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.









Büyükelçi Nasr, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin, tarihi ve köklü olduğunu ve son dönemde büyük bir gelişme kaydettiğini kaydetti. Yıldırım ise bu ramazana Gazze'de Filistin'de acımasız bir katliam devam ederken girdiklerini söyledi.









'Gazze'de ateşkes umut verici'





Kısa sürede bu orantısız, acımasız ve soykırıma varan katliamın sona ermesi temennisinde bulunan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkesle ilgili aldığı son kararın ümit verici olduğunu söyledi.





Son yıllarda, özellikle Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde gözle görülür bir ilerleme olduğunu kaydeden Yıldırım, özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu projesi çerçevesinde Türk ve Suudi Arabistan yatırımcılarının, her iki ülkede de çok güzel altyapı, üstyapı ve endüstriyel projeler geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.







