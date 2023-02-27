|
Reklam
Reklam
Hayat

Taha Duymaz'ın annesiyle paylaşım yaptı sözleri yürekleri yaktı: Depreme yatakta yakalanmış

Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakmıştı. Taha'nın vefatının ardından abla Semiha sosyal medyaya veda etmişti. Bu kez paylaşım Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin'den geldi.

10:49 . 27/02/2023 Monday
Diğer
Genç fenomenden geriye fotoğrafları kaldı.

Genç fenomenden geriye fotoğrafları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalanan, enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz olmuştu. Duymaz'ın cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı. Enkaz çalışmalarından sık sık paylaşım yapan Duymaz'ın arkadaşı şarkıcı Ragib Narin, hayatını kaybeden genç fenomenin annesiyle pozunu paylaştı. Ragib Narin paylaşımında şunları yazdı:

"Taha'nın emaneti"

"Taha kadar Meryem annemi de soran olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür, çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin ve bir fani genç olarak oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek dedim, onu üzmek yok diye o bana Taha'nın emaneti.


"Hayattaki gibi"

Bu arada ufak bir parantez Taha depreme yatakta yakalanmış. Yorgana sarılı bulunmuş vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayattaki gibi."



#Taha Duymaz
#Hatay
#Ragib Narin
44 dakika önce
default-profile-img
Taha Duymaz'ın annesiyle paylaşım yaptı sözleri yürekleri yaktı: Depreme yatakta yakalanmış
Karbon fiber kaplama ne kadar işlevsel?
Enkazların altından çıkarılıp otoparklara konuldu: Araç mezarlığı havadan görüntülendi
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.