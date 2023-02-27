Taha Duymaz'ın annesiyle paylaşım yaptığı sözleri yürekleri yaktı: Depreme yatakta yakalanmış

Genç fenomenden geriye fotoğrafları kaldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalanan, enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz olmuştu. Duymaz'ın cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı. Enkaz çalışmalarından sık sık paylaşım yapan Duymaz'ın arkadaşı şarkıcı Ragib Narin, hayatını kaybeden genç fenomenin annesiyle pozunu paylaştı. Ragib Narin paylaşımında şunları yazdı:
"Taha'nın emaneti"
"Taha kadar Meryem annemi de soran olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür, çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin ve bir fani genç olarak oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek dedim, onu üzmek yok diye o bana Taha'nın emaneti.
"Hayattaki gibi"
Bu arada ufak bir parantez Taha depreme yatakta yakalanmış. Yorgana sarılı bulunmuş vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayattaki gibi."