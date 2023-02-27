Taha Duymaz'ın annesiyle paylaşım yaptığı sözleri yürekleri yaktı: Depreme yatakta yakalanmış

"Taha kadar Meryem annemi de soran olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür, çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin ve bir fani genç olarak oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek dedim, onu üzmek yok diye o bana Taha'nın emaneti.