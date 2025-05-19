Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TAM 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 'Bu yıl kongremizi göç olgusuna ayırdık'

TAM 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 'Bu yıl kongremizi göç olgusuna ayırdık'

15:5419/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Toplumsal Araştırmalar Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz.
Toplumsal Araştırmalar Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz.

Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, alanında yetkin akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren kongre, bu yıl göç meselesini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele aldı. İki gün süren oturumlarda sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, iletişim, tarih, hukuk ve ekonomi gibi birçok alanda sunumlar gerçekleştirildi.


Kongre yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere eş zamanlı olarak yürütüldü. Akademik etkileşimi güçlendirmeyi ve yeni araştırma iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen kongrede, 100’ün üzerinde bildiri sunuldu.

'Bu yıl, kongremizi giderek daha da derinleşen küresel bir meseleye, göç olgusuna ayırdık'

Toplumsal Araştırmalar Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Bu yıl, kongremizi giderek daha da derinleşen küresel bir meseleye, göç olgusuna ayırdık. Çünkü göç, yalnızca bireylerin yer değiştirmesi değil; toplumların, kimliklerin, sınırların ve kültürlerin yeniden şekillendiği çok katmanlı bir süreç. Bu nedenle kongremizde göçü tarihsel, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve politik yönleriyle ele alan çok disiplinli bir bakış açısını benimsedik" diye konuştu.


Prof. Dr. Yılmaz,"Sadece bilimsel bilgi üretimi değil, aynı zamanda anlamaya ve çözüm yolları geliştirmeye yönelik ortak bir çaba içindeyiz. Sunumlar ve tartışmalar, göçün nedenlerinden sonuçlarına, entegrasyon politikalarından sınır rejimlerine, mültecilikten kimliğe ve göçün sanat, medya, edebiyat gibi alanlardaki yansımalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor" ifadelerini kullandı.


Kongre sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, önümüzdeki günlerde kongrenin özet metin ve tam metin kitaplarınım da yayınlanacağı bildirildi.

#Toplumsal Araştırmalar Merkezi
#Göç
#Kongre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?