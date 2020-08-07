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Hayat Tamer Karadağlıdan dikkat çeken açıklama Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım
AKTÜEL

Tamer Karadağlı'dan dikkat çeken açıklama: Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım

Oyuncu Tamer Karadağlı bir televizyon kanalında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değindi. Karadağlı yaptığı açıklamada "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Oyuncu Tamer Karadağlı, Azerbaycan ile ilgili açıklama yaptı.
Oyuncu Tamer Karadağlı, Azerbaycan ile ilgili açıklama yaptı.

Dedelerinin kökeni Azerbaycan'a dayanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin ardından attığı tweet ile gündeme gelmişti. Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Karadağlı "Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım" dedi.

Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, eğer yaş itibariyle elverişli olsaydı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapabileceğini açıkladı. Karadağlı "Azerbaycan için gönüllü askerlik yapar mısınız?" sorusuna "Beni almazlar bu yaştan sonra" dedi.

  • Ateş'in "alsalardı" çıkışından sonra "Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi?" cevabını verdi.

Tamer Karadağlı'dan itiraf: Diziye yanlışlıkla dahil oldum
HAYAT
Tamer Karadağlı'dan itiraf: Diziye yanlışlıkla dahil oldum

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı; 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara'da doğdu. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlkokula Amerika'da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşamış sonra Türkiye'ye dönmüş ve TED Ankara Koleji'ne yazılmış; Tamer Karadağlı'nın kendi deyimi ile Türkiye'ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti, dayanamayıp Amerika'ya dönen Karadağlı lise sonda kesin dönüş yaptığı Türkiye'de Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tamer Karadağlı o sözlerine açıklık getirdi
OYNAT
Tamer Karadağlı o sözlerine açıklık getirdi

Ülke TV'de yayınlanan 'Sıradışı' programına konuk olan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisinden Korkuyorum" diyen Tamer Karadağlı, sözlerine açıklık getirdi.


İlk filmini 1993 yılında çevirdi. TRT'de yıllarca oynayan "Ferhunde Hanımlar" dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ün kazandı. Üniversite yıllarında başladığı seslendirme işini başarı ile devam ettirdi.Robert De Niro, Marlon Brando'nun gençliğini, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner,Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.1200 bölüm süren kaliteli bir TRT yapımı olan Ferhunde Hanımlar dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra Tamer Karadağlı için İstanbul macerası "Çocuklar Duymasın" adlı dizisindeki Pınar Altuğ ile başrolde oynadığı "Taş Fırın" Haluk rolü ile ile başladı.

Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşmaktadır.

Tamer Karadağlı: Erdoğan'dan etkileniyorum
HAYAT
Tamer Karadağlı: Erdoğan'dan etkileniyorum

Reklam filmlerinde de yer alan Karadağlı, oyunculuk dışında bir çok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

2012 yılının başında Yönetmen koltuğuna da oturan Tamer Karadağlı, "Süpertürk" adlı bir film çevirdi. Murat Serezli'nin de oynadığı filmde Tamer Karadağlı hem yönetmen hem de oyuncu oldu.

Seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002 de evlenip, 24 Nisan 2007de boşandı. 2 Temmuz 2006'da kızları Zeyno dünyaya geldi.

Tamer Karadağlı'nın TST Gıda ve Su Sanayi adlı şirketi var. Ayrıca Türk Patent Ensitüsü'nden su sektöründe kullanılmak üzere 'Suna' ve 'Artı' markalarını koruma altına aldırdı. Faaliyetlerine devam eden şirketi küçük yatırımlarla büyütmeye çalışıyor.

Tamer Karadağlı: Senin dilini söküp alırım
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