Tarihi mavi medrese müzeye dönüştürülecek

Dünya

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı askerlerinin İdlib'de sürdürülen operasyona katıldığı duyurdu. Esed, Türkiye'nin 9 gözlem noktası bulunan Han Şeyhun'a havadan ve karadan saldırıyor. Muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalar, ilçeye 400 metre ileride devam ediyor. Han Şeyhun'a yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası da rejim kuşatması riski altında.