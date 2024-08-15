Tarihi yazılarda gönüllerin fethi

Yahya Kemal, 30 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesinde yayımlanan “Ezan ve Kur’ân” yazısını “Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki mânevî temeli vardır: Fatih’in Ayasofya minâresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor. Selim’in Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur’ân ki hâlâ okunuyor!” cümleleriyle tamamlıyor. Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren en kritik dönüm noktalarından İstanbul’un fethinin 571. yılı, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kıymetli bir seri ile kutlanıyor. Kültür tarihçisi Dursun Gürlek’in, 40 yıla yakın birikiminden faydalanılarak kronolojik bir anlatıyla sunulan ve görsel ögelerle zenginleştirilen üç ciltlik eser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arşivinden kullanılan fotoğraf, gravür ve benzeri görsel malzemelerle de zenginleştirilmiş. 1920’lerden 1980’lere gazete ve dergilerde, İstanbul’un Fethi, Fatih Sultan Mehmed ve Ayasofya Camii hakkında çıkan haberleri, manşetleri ve dönemin önemli kalemlerine ait makaleleri kronolojik bir sırayla yeniden gün yüzüne çıkaran seri, bu anlamda tarihî bir vesika niteliği taşıyor. İstanbul’da mekânın değil zamanın fethedilişinin hikâyesini gözler önüne seren seri 1272 sayfadan oluşuyor.