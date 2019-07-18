Hayat Tarkan Gediz Deltası için destek istedi
KÜLTÜR SANAT

Tarkan Gediz Deltası için destek istedi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan, yüzlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için bir çağrı da şarkıcı Tarkan'dan geldi. Tarkan, Gediz Deltası'nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Gediz Deltası birçok kuşun uğrak yeri oldu.
Gediz Deltası birçok kuşun uğrak yeri oldu.

Türkiye'de flamingoların ürediği Manyas Kuş Cenneti ile birlikte iki alandan biri olan, nesli küresel ölçekte tehlike altındaki tepeli pelikanların yanı sıra yüzlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nin içinde bulunduğu Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği tarafından başlatılan kampanyaya, ünlü şarkıcı Tarkan da destek verdi.

Tarkan, Akdeniz foku, caretta caretta ve deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir sulak alanlardan biri olan Gediz Deltası'nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek, kampanya için destek istedi. Tarkan, Gediz Deltası'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra deltada yaşayan canlı türlerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

  • "Gediz Deltası, binlerce canlının yaşam alanı. UNESCO Dünya Doğa Mirası olmak için desteğini bekliyor. Gediz, mirasımızdır."

Gediz Deltası

UNESCO'nun belirlediği kriterleri sağlıyor

Tarkan, ayrıca Doğa Derneği'ne yaptığı açıklamada, Gediz Deltası'nın, İzmir şehrini var eden kaynaklardan birisi olduğunu, milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Daha önce Gediz Deltası'nı dolaştığını, buradaki eşine az rastlanır çeşitliliğe tanıklık ettiğini kaydeden Tarkan, yapılan bilimsel çalışmalara göre deltanın, UNESCO'nun belirlediği doğa mirası kriterlerinin tümünü sağladığını aktardı.

Tarkan, "Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Tüm yetkililerin bu olağanüstü doğa alanının korunması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini, Gediz'in bir dünya doğa mirası olması için gerekeni yapmalarını temenni ediyorum. Çünkü Gediz, doğanın bize emanetidir" dedi.

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Gediz Deltası korunma altına alınmalı

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın da Akdeniz Havzası'ndaki en geniş ve özel sulak alanlardan birisi olan Gediz Deltası'nın, mutlak surette korunması gereken bir doğal alan olduğunu ifade etti. Gediz Deltası'nın yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşam alanı olmasının yanı sıra, bölgedeki insanlar açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çeken Akın, "Deltanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için bir kampanya başlattık. Tarkan'a, Türkiye doğası ve biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemli olan bölgenin korunması için verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Dileğimiz Tarkan gibi kıymetli sanatçıların, karar vericilerin ve İzmirlilerin desteği ve girişimleriyle Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma altına alınması. Ve hiçbir zarar gelmeden yaşatılmasıdır" dedi.

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