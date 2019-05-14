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Hayat Tavuklara Mozart dinleterek yumurta verimini artırdı
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AKTÜEL

Tavuklara Mozart dinleterek yumurta verimini artırdı

Bursa'da tavuk çiftliği işleten Özgür Adıyaman (22), tavuklarına Mozart'ın eserlerini dinleterek yumurta verimini yüzde 10 artırdığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Özgür Adıyaman
Özgür Adıyaman

Elektrik bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen girişimci Özgür Adıyaman, Uludağ'ın doğu eteklerine tavuk çiftliği kurdu.

Gördüğü bir haberden esinlenerek çiftliğine ses sistemi kuran Adıyaman, 22.00 ile 01.00 saatleri arasında tavuklarına Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinletmeye başladı.

Mozart dinlemelerinin verime yüzde 10 etkisi var

1500 tavuk ile çalışmalarını sürdüren Adıyaman yaptığı açıklamada, şu şekilde konuştu:

  • "Şu anda yüzde 70 verim alıyoruz. Günlük 800'e yakın yumurta alıyoruz. Hiç yem kullanmıyoruz. Tamamen ekmek ve yemek artıkları ile tavuklarımızı besliyoruz. Yumurtalarımız da dolayısıyla organik oluyor. Bu işe girmeden önce gördüğüm bir haberde klasik müziğin hayvansal üretimde verimi arttırdığını öğrenmiştim. Hollanda'da inekler üzerinde denenip süt verimi arttırılmıştı. Bu işe girince de bu bilgiyi denemek istedik. İşimizi kurar kurmaz ilk günden itibaren müzik dinletmeye başladık. Müzik ilk başta tavukları ürkütüyordu. İlk zamanlar müziği kısık sesle veriyorduk sonra zamanla arttırdık. Gece 22.00 ile 01.00 arası dinletiyoruz. En fazla 3 saat müzik dinliyorlar. Geceden müzik dinlediklerinde daha huzurlu uyuyup sabah daha sağlıklı yumurtluyorlar."

Kendi tavuklarının diğerlerinden farkının klasik müzik dinlemeleri olduğunu belirten Adıyaman, "Mozart dinlemelerinin verime yüzde 10 etkisi var. 'Mozart'ın tavukları' olarak ünlendik" diye konuştu.

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