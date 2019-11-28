Hayat Televizyon başındaki çocuklar daha fazla şekerli yiyecek tüketiyor
GENEL SAĞLIK

Televizyon başındaki çocuklar daha fazla şekerli yiyecek tüketiyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, günde 90 dakikadan fazla televizyon izleyen çocuklarda şekerli yiyecekler ve abur cubur tüketimine bağlı olarak diş çürüğü oluşması oranı yüzde 39 artıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Televizyon başında vakit geçiren çocuk
Fotoğraf: Arşiv / Televizyon başında vakit geçiren çocuk

Televizyon izlerken tüketilen atıştırmalık kültüründe bir değişiklik olması gerektiğine inandığını ifade eden Diş Hekimi Pertev Kökdemir, İngiltere'de yapılan bir araştırmayı hatırlatarak ailelerin çocukları ile ilgili daha iyi gözlemci olması gerektiğine dikkat çekti.

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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, günde 90 dakikadan fazla televizyon izleyen çocuklarda şekerli yiyecekler ve abur cubur tüketimine bağlı olarak diş çürüğü oluşması oranının yüzde 39 arttığını belirten Kökdemir, "Çocukların televizyon izlerken geçirdikleri zaman ve ne kadar şeker tükettikleri arasında net bir ilişki vardır. Bu ilişki diş çürüme oranının armasına sebep oluyor" dedi.

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Çocukların televizyon izleme saatini kısıtlamak ve izledikleri sürece hangi yiyecekleri tükettiğine dikkat etmenin doğru bir yol olacağına inanan Kökdemir, bu önlemler sayesinde çocukların hem ağız hem de genel sağlıklarına da fayda sağlanacağını sözlerine ekledi.

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