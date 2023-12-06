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Teoman Duralı vefat yıl dönümünde anılacak

Kültür dünyamızın önemli isimlerinden bilim insanı, felsefeci, yazar Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefatının ikinci yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:40 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı için düzenlenecek sempozyum ve sergilerle fikir dünyası anlaşılmaya çalışılacak, düşünceleri ışığında bugüne bakılacak. 1947 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Teoman Duralı, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Prof. Dr. Duralı bilim felsefesi, felsefe tarihi ve biyoloji felsefesi alanlarındaki çalışmalarıyla iz bıraktı. Kanser tedavisi gören Duralı, 6 Aralık 2021'de vefat etti. Naaşı Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

SEMPOZYUM VE SERGİ DÜZENLENECEK

Hocanın vefatı anısına düzenlenecek etkinlikler ise şöyle: Esenler Belediyesi “Önderlerin İzinde" programı kapsamında Duralı’yı saat 11:00'de kabri başında anacak. Üsküdar Belediyesi ise Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Nedim Yıldız ve Doç. Dr. Cahit Şenel’in konuşmacı olacağı “Teoman Duralı” anma programıyla 19.30’da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yad edecek. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü de “Bir Filozofun Portesi: Vefatının 2. Yılında Prof. Şaban Teoman Duralı” başlıklı anma etkinliği düzenleyecek. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de yarın başlayacak “II. Ulusal Ş. Teoman Duralı Felsefe-Bilim Sempozyumu”nda iki gün boyunca Duralı’yı ve fikir dünyasını ele alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür de Duralı anısına hazırlanan "Bir Filozofun Dünya Nöbeti" sergisini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Fuaye Alanı’nda ziyarete açacak.



#Teoman Duralı
#vefat yıl dönümü
#Kültür
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