Hayat Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiyeyi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti
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Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti

Terör örgütü PKK'nın paçavrası Yeni Özgür Politika, Türkiye'yi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti. Haberi ''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlığıyla veren Yeni Özgür Politika, skandal ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiyeyi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti
Kaz Dağları

Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, bugünkü sayısında Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etti.

''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlıklı haberde, terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etti. Aynı satırlarda 'İkizdere'yi durdurmak ve Konya'daki kuraklığı bitirmek çok zor' ifadelerine de yer verildi.

''BODRUM CİZRE'YE UZAK DEĞİL''

HDP'nin İdil'deki grup toplantısında 2015 yılında konuşan Selahattin Demirtaş, Cizre'deki olaylarla ilgili kullandığı ifadelerle yangınları işaret etmişti. Hem vatandaşları hem de devleti aşağılık bir şekilde tehdit ettiği konuşmasında ''Bodrum Cizre'ye uzak değil'' demişti.

  • "Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzak? Uzak değil. Her yer birbirine çok yakın. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi?''

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