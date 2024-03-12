Terzilik mesleğinde 20 yıldır olduklarını aktaran Terzi Beytullah Batak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi adaylarının gömlek modellerini ve adayların tercihlerini anlattı.





AK Parti adaylarının tercihi, Ömer Çelik yaka beyaz gömlek

AK Partililerin şehre göre tercihlerinin değiştiğini kaydeden Batak, ‘’AK Partililerin genel tercihi Non-Iron beyaz gömlek, yoğun bir tempo olduğu için ütü tutmayan gömlekler tercih ediliyor. Vatandaşlar mitinglerde adayları gördüğünde daha parlak ütüsü düzgün gömleklere daha dikkatli bakıyor ve adayların vatandaşlar üzerinde etkisi oluyor. Beyaz renk emek ve temizliği temsil eder. Kravatlarda düz renk bordo, lacivert, yeşil, mavi tercih edilerek gömlek ile uyumlu hale geliyor. Yaka olarak Ömer Çelik yakası istiyorlar. Küt yaka, ucu sivri aşağı doğru geliyor. Yoğun tempodan kaynaklı, terletmeyen pamuk, saten ürünler tercih ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ müşterimiz onun genel tercihi spor beyaz ve mavi gömlek hava sıcaklığının fazla olması sebebiyle İzmir’e uygun gömlekler dikiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da beyaz tercih ediyor. Tekirdağ , Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bingöl, Çorum, Ağrı, Haliliye, Evren, Pursaklar belediye başkanları bizleri tercih ediyor’’ dedi.





CHP’nin saha tercihi ütü tutan, protokol mavisi

CHP’li adaylarında geldiğini kaydeden Terzi Batak, ‘’CHP’liler genel olarak eski Genel Başkanları ve Başbakan Bülent Ecevit ile özdeşleşen protokol mavisini tercih ediyor. Ütü istemeyen gömlek tercih ediliyor. Mavi’den sonra Beyaz tercih ediliyor. Yaka için ise İtalyan yaka istiyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ, Yenimahalle, Çankaya Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle, Çankaya Belediye Başkanları bizleri tercih ediyor. CHP’li birçok aday ve milletvekili geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dan haber geldi gelmesini bekliyoruz’’ dedi.





MHP’liler Mesut Yılmaz modelini seviyor

MHP’nin tercihinin ise siyahtan yana olduğunu kaydeden Batak, ‘’Genel tercih siyahi bu renk ağırlığı temsil ediyor. MHP'lilerin yaka tercihi ise küt protokol ve gömlek tipi Non-Iron oluyor. MHP’lilerin bir diğer tercihi ise, beyaz gömlek çizgili beyaza mavi, yaka kollar beyaz çizgili yaka ve kollar beyaz modeli eski Mesut Yılmaz’ın tercih ettiği bir modeldi bu tarzı çok giyerdi. Gömleğin yakası ve kolları beyaz olunca vatandaş daha göz alıcı geliyor. Gölbaşı, Elazığ Ağın belediye başkanları geliyor. MHP’nin adayları geliyor. Milletvekili geliyor. Genel Başkan Yardımcıları geliyor’’ ifadelerini kullandı.





Diğer partiler de geliyor

Diğer partilerinin adaylarının da geldiğini kaydeden Batak, ‘’Memleket Partisi’nin tercihi mavi oluyor. İYİ Parti’nin ise beyaz İtalyan yaka modeli oluyor. Yeniden Refah Partisi, Gelecek, DEVA ve Saadet Partili isimlerde geliyor’’ dedi.









İplikler Aydın'dan

İpliğin Aydın’dan özel geldiğini kaydeden Batak, ‘’İplik tercihimiz, Aydın’dan gelen iplikler, Aydın ipliği daha sağlam ve kaliteli, o bölgenin dokuması daha kaliteli. Kullandığımız iplikler dünyaca ünlü firmaların kullandığı iplikler, kalitesi ’’ dedi. Sadece milletvekillerinin değil, Bakan, Bakan Yardımcıları ve üst düzey bürokratlarında geldiğini kaydeden Batak, ‘’TBMM Başkanımızda öncelerde gelmişti. Tercihi beyaz renk, Milletvekilleri de geliyor.’’ açıklamasında bulundu.



