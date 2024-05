Tesettürüme ve kefiyeme gözlerini dikiyorlar

TRT’nin uluslararası etkinliği “NEXT by TRT World Forum”un üçüncüsü, geçtiğimiz günlerde İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. Son iki senede, yurt içi ve yurt dışından binlerce genci bir araya getiren “NEXT by TRT World Forum”da bu sene de teknolojiden spora, kültür sanattan sağlığa, gezegenimizin geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar birçok soru ve soruna değinildi. Pek çok ismin katıldığı etkinliğin “Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü” başlıklı ilk panelinde konuşmacılar arasında yer alan Suriye kökenli Amerikalı insan hakları savunucusu Isra Chaker ve Somali-Kanadalı Elman Barış Merkezi Direktörü Ilwad Elman vardı. Genç aktivist kadınlar, küresel çatışmaların ortasında uğradıkları ayrımcılıklara karşı genç liderlere barış elçileri olarak ilham veriyor. Bir yandan ABD’de Müslüman olması nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Isra Chaker bir yandan da savaşın yıktığı Somali’de barış ve adaletin önde gelen savunucularından Ilwad Elman. Genç barış aktivistleri ile hikâyelerini, yaşadıkları zorlukları ve projelerini konuştuk.

Suriyeli kökenli Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Isra Chaker, Uluslararası Af Örgütü ABD’de Kıdemli Kampanya Yöneticisi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda MedGlobal’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Bill&Melinda Gates Vakfı’nın anne, yenidoğan ve çocuk sağlığını hedefleyen ilk savunuculuk ve multi-milyon dolarlık kaynak seferberliği projesi olan “For Mama” kampanyasının mimarı. Chaker göçmen, mülteci ve sığınmacı hakları, ırkçılık ve Müslüman Yasakları da dahil olmak üzere ayrımcı politikalar gibi konularda kampanyalara öncülük etmiş bir isim. Pozitif toplumsal değişime sıkı sıkıya inanan ve değişimi gençlerin yapacağını düşünen Chaker Birleşmiş Milletler, küresel konferanslar ve dünya çapında çok sayıda yerel kuruluş ve üniversite kampüsünde konuşmacı olarak yer almış. Chaker’in en dikkate değer projelerinden biri ise 2017’de viral hale gelen “Amerikan Rüyası”nı paylaşmaları için mültecileri Başkan Trump’ın Queens New York’taki çocukluk evine götürmesi olmuş. Filistinli mültecileri destekleyen projelere yönelik farkındalık ve fon yaratma konusundaki paha biçilmez katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler ABD Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Kamu Avukatı olarak şu an görev yapan Chaker, “Amerika’da doğan bir Müslüman olarak çocukluğumda Amerika’nın yaşanabilecek en güvenli yer olduğunu düşünüyordum” diyor. Chaker, “Çünkü doğduğun yeri Suriyeli-Amerikan olmana rağmen evin olarak görürsün” ifadelerini kullanıyor. 11 Eylül’den sonra Müslüman Amerikalılara karşı İslamofobi ve ayrımcılığın farkına vardığını dile getiren Chaker, “Toplumda farklı bir yere sahip olarak yaşamak zorlayıcıydı. Lisede başörtüsü takan tek öğrenci bendim ve çok fazla olumsuz İslamofobik yorumla karşı karşıya kaldım. İnsanlar bana ‘terörist’, ‘geldiğin yere geri dön’, ‘başörtünü çıkar’ diyordu. Korkunç bir tecrübeydi ama bu yaşadıklarımla bir rolüm olduğunun farkına vardım ve beni motive etti. Ben de toplumdaki mevcut durumu herkes için değiştirebilirim, baskı yapabilirim ya da ilham olabilirim düşüncesiyle 14 yaşındayken Allah’ın lütfu, merhameti ve desteğiyle aktivist olmaya ve sesimi kullanmaya karar verdim. 14 yaşındayken tabii ki aktivizm ne demek bilmiyordum. Sadece bir problem olduğunu ve toplumun bunu çözmesi gerektiğini düşündüm ve bu problemi çözmek istedim” diye anlatıyor.

Chaker, 2017 yılında mültecileri Başkan Trump’ın Queens New York’taki çocukluk evine götürmüş. Chaker, “Çünkü onlara destek olmak, hikâyelerini paylaşmak istedim. Kimse mülteci olmayı kendi seçmez. Zoraki olarak, örneğin siyasi sebeplerle ya da iklim değişikliğiyle buna mecbur kılar. Bu yüzden bu projeyi Trump’ı medyada her gün sergilediği göçmenleri düşmanlaştırma anlatısını boşa çıkarmak için hayata geçirdim. Göçmenlerin, mültecilerin hikâyeleri duyulsun istedim ve bu viral oldu. Dünya çapında milyonlarca insan görüşlerini paylaştı. Adaleti ve insan haklarını ihlal eden başkan kim olursa olsun ben bu çağrıya devam edeceğim. Onlara karşı açıkça yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim” diyor. Chaker, şu an Beyaz Saray’da Biden’ın Gazze politikalarını, onun soykırımın suç ortağı olmasını da protesto ettiğini vurgulayarak, “Birçok doğrudan aktivizm kampanyasını destekliyorum ve onun Gazze’de olanları nasıl durdurabileceğine fakat durdurmadığına dair farkındalığı arttırıyorum. Beyaz Saray’ın dışından yaptığım ateşkes çağrıları, İsrail’e silah satışının durdurulması ve hukuksuz işgalin durdurulması için protestolar yapıyorum” ifadelerini kullanıyor.