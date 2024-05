Üsküdar'da, Kudüs'te aynı sofrada yan yana

1990’lı yılların başında İLESAM’da zeytin, peynir, domatesten oluşan ve bürokratından öğrencisine her kesimi ve her yaşı buluşturan ‘Hilmi Oflaz’ın Sofrası’ onun vefatından sonra da dostlarını ve sevenlerini ağırlamaya devam ediyor. Bir grup vefalı kültür sanat adamının 26 yıldır her cumartesi kurdukları sofranın etrafında ülkenin meseleleri enine boyuna tartışılıyor. Bu sofra herkese açık ancak bir şartla: Fikrini savunurken ya da bir fikre karşı çıkarken kimseye saygısızlık etmeye hakkın yok.